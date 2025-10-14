Sardegna Autentica: Un Viaggio tra Storia, Sapori e Cultura

Riscoprire la Sardegna Autentica: Un Itinerario Esperienziale tra Storia, Cultura e SaporiLa Regione Sardegna, con una visione strategica orientata alla destagionalizzazione e all’offerta di esperienze turistiche immersive, ha lanciato un progetto pilota destinato a ridefinire il concetto di viaggio nell’isola.

L’iniziativa, presentata dall’Assessore al Turismo Franco Cuccureddu in collaborazione con le associazioni Acib, Asd Mediterranea, CraRegione e i sindaci di quattro Comuni – Alfonso Marras (Bosa), Ivan Piras (Dolianova), Alberto Urpi (Sanluri) e Paolo Dessì (Sant’Anna Arresi) – pone l’accento su un turismo di scoperta, lontano dalle tradizionali rotte balneari e volto a valorizzare il ricco patrimonio culturale e enogastronomico dell’entroterra.

Il percorso, inaugurato il 25 ottobre, si articolerà in quattro tappe, accogliendo gruppi di cinquanta partecipanti, con l’obiettivo di creare un modello replicabile per l’intera annualità.

L’intento è di superare il limite del turismo stagionale, offrendo opportunità di viaggio in un periodo dell’anno spesso trascurato, e di promuovere un’immagine della Sardegna più complessa e affascinante, al di là delle spiagge e del mare.

Il viaggio si configura come un’esplorazione multisensoriale, un invito a immergersi nella vera essenza dell’isola.

La prima tappa a Bosa, porta alla scoperta del suo centro storico, tra vicoli suggestivi e panorami mozzafiato, con opzioni di visita guidata a bordo del trenino storico o in battello lungo il fiume Temo.

L’itinerario prosegue con una visita al Museo di Arte Sacra e con un percorso alla scoperta della tradizione vinicola della Malvasia, culminando in una degustazione di prodotti tipici che esaltano i sapori del territorio.

Il successivo appuntamento, l’8 novembre a Dolianova, è interamente dedicato alla valorizzazione del settore vitivinicolo.

I partecipanti avranno l’opportunità di visitare le cantine locali, apprendendo le tecniche di produzione del vino, e di gustare un pranzo conviviale in un agriturismo, assaporando i piatti della tradizione contadina preparati con ingredienti freschi e genuini.

Il 15 novembre, Sant’Anna Arresi accoglierà il gruppo con un’esperienza enogastronomica altrettanto ricca, con degustazioni di vini pregiati e un pranzo in campagna, un’occasione per entrare in contatto con la natura rigogliosa del Sulcis e per scoprire le peculiarità della sua cucina.

L’ultima tappa, il 6 dicembre a Sanluri, si concluderà con la visita al Museo del Pane, un viaggio nella storia e nella cultura di un alimento fondamentale nella dieta mediterranea, un simbolo dell’identità sarda e del suo legame con la terra.

Oltre al valore intrinseco delle esperienze proposte, il progetto prevede la presenza di giornalisti e influencer del settore turistico, con l’obiettivo di amplificare la visibilità dell’iniziativa e di diffondere un’immagine più autentica e attrattiva della Sardegna, capace di stimolare nuove forme di turismo sostenibile e di valorizzare il potenziale inespresso del suo entroterra.

Il progetto mira dunque a tracciare un nuovo paradigma per il turismo sardo, basato sulla scoperta, l’immersione culturale e il rispetto per le tradizioni locali.