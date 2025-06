Sardegna, domenica nera: fiamme e fumo avvolgono l’isola

La Sardegna si è risvegliata avvolta in un manto di fumo, testimone di una domenica segnata da un’escalation di incendi che hanno messo a dura prova le risorse e la resilienza della comunità. Le operazioni di spegnimento e bonifica, riprese all’alba, si concentrano sulle aree più colpite: Guasila, nel sud dell’isola, e Bonorva, nel cuore del Sassarese. Tuttavia, il quadro generale rivela una situazione ben più ampia, con venti focolai differenti che hanno simultaneamente flagellato il territorio, come comunicato dal Corpo Forestale sardo.La notte è stata di vigilanza incessante per le sale operative regionali, il vero cuore pulsante della risposta all’emergenza. Queste strutture, coordinate con precisione, hanno mantenuto un presidio costante degli incendi, indirizzando le squadre di intervento e monitorando l’evoluzione della situazione. Un prezioso supporto è stato fornito dalle pattuglie della Forestale, coadiuvate da squadre di volontari, operai di Forestas e dalla disponibilità di punti di ristoro lungo i perimetri degli incendi.La complessità dell’intervento è amplificata dalle caratteristiche geografiche delle aree colpite. La notevole estensione delle aree bruciate, unita a un perimetro irregolare e alla presenza di ampie zone di rimboschimento, rende le operazioni di spegnimento particolarmente delicate e richiedono un’attenta pianificazione. Per affrontare questa sfida, sono stati immediatamente mobilitati elicotteri provenienti da Villasalto (per Guasila) e Farcana (per Bonorva), elementi cruciali per il coordinamento aereo e l’individuazione dei focolai più nascosti.La devastazione quantificata finora è significativa: circa duecento ettari di macchia mediterranea a Guasila e trecento a Bonorva sono andati perduti. La furia del fuoco ha imposto l’evacuazione precauzionale di abitazioni e aziende agricole, una misura necessaria per garantire la sicurezza delle persone. L’intervento aereo si è arricchito con il contributo determinante dei Canadair, giunti da Roma e dalla base regionale di Olbia, che hanno effettuato innumerevoli lanci d’acqua per arginare le fiamme.Questa serie di incendi non è un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente vulnerabilità del territorio sardo, accentuata dalle ondate di calore estreme, dalla prolungata siccità e dalle mutate condizioni climatiche. Le conseguenze vanno ben oltre la perdita di biodiversità e il danno economico, colpendo l’identità culturale e l’economia locale, strettamente legate alla conservazione del paesaggio e alla valorizzazione delle risorse naturali. L’episodio sottolinea l’urgenza di rafforzare le misure di prevenzione, di promuovere pratiche di gestione forestale sostenibile e di investire nella formazione di personale specializzato, al fine di proteggere il patrimonio naturale e umano della Sardegna di fronte alle sfide sempre più pressanti del cambiamento climatico.