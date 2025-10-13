Sardegna, emergenza carceri: un territorio sotto pressione.

La recente emergenza che ha visto l’immissione di centoventi detenuti provenienti da Roma, in seguito al crollo parziale di una sezione di Regina Coeli, sulla Sardegna, solleva interrogativi profondi e ineludibili riguardo alle politiche penitenziarie e al rapporto tra Stato e territorio.

Lungi dall’essere una mera questione amministrativa, l’evento esprime una crisi sistemica che coinvolge diritti fondamentali, sicurezza e sostenibilità del sistema carcerario insulare.

Il silenzio delle forze politiche, in questo frangente, appare non solo assordante, ma potenzialmente compromettente.

Non un’alzata di voce, una contestazione formale, una difesa della dignità di coloro che sono stati trasferiti e della comunità sarda che li accoglie.

Tale omissione rischia di essere interpretata come una tacita approvazione, un’acquiescenza all’ennesimo atto di arbitrarietà ministeriale, erodendo la fiducia nelle istituzioni.

Come sottolinea Maria Grazia Caligaris, presidente di Socialismo Diritti Riforme, l’afflusso di un numero così elevato di detenuti – centoventi persone – rappresenta un onere insostenibile per il personale penitenziario e per le strutture esistenti, mettendo a dura prova un sistema già fragile.

Le cifre, fornite dalle fonti sindacali, dipingono un quadro allarmante.

Sessanta detenuti sono stati distribuiti tra Bancali e Alghero, trentuno a Massama e ventisei a Cagliari-Uta.

Questi istituti, già operanti al di sopra dei limiti regolamentari, vedono i loro livelli di sovraffollamento precipitare in percentuali sconcertanti: Cagliari-Uta al 134,2%, Sassari-Bancali al 126,2%, Alghero al 125% e Oristano all’110%.

Occorre contestualizzare questi dati: la capienza regolamentare totale in Sardegna si è ridotta a 2348 posti a causa della perdita di 231, a seguito di inagibilità strutturale (104 a Nuoro, 54 a Oristano, 50 a Is Arenas e 23 a Isili).

La diminuzione della disponibilità di posti aggrava ulteriormente la situazione.

Questo trasferimento di massa non si configura come un mero atto gestorio, ma come un sintomo di una più ampia mancanza di sensibilità verso le realtà periferiche.

L’episodio rivela una disattenzione, per usare un eufemismo, nei confronti della Sardegna, un territorio che già si trovava a fronteggiare la prospettiva dell’introduzione del regime speciale di 41bis presso l’istituto di Uta, una decisione presa in spregio alle istanze della popolazione e nonostante un incontro formale con la Presidente della Regione.

L’azione appare come quella di un ministero sordo alle esigenze del territorio e di un governo privo di una visione a lungo termine.

La vicenda trascende la gestione emergenziale, richiedendo una profonda riflessione sul ruolo del carcere nella società, sulla necessità di investimenti mirati alla riqualificazione delle strutture penitenziarie esistenti e alla creazione di nuove realtà più adatte a favorire il reinserimento sociale dei detenuti.

È imperativo un cambio di paradigma, che ponga al centro la dignità umana e la sicurezza collettiva, evitando soluzioni affrettate che rischiano di compromettere irreparabilmente il tessuto sociale e l’equilibrio territoriale.