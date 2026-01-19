Sardegna, emergenza idrica: Vigili del Fuoco al lavoro tra salvataggi e centinaio di interventi.

Un’emergenza idrica ha messo a dura prova le risorse operative dei vigili del fuoco in Sardegna, con un’escalation di interventi legata all’incessante pioggia che sta flagellando l’isola.

In località Murrecci, nel comune di Piscinas, una squadra specializzata ha condotto un salvataggio urgente: nove cani, in pericolo imminente a causa dell’impennata del fiume Piscinas e del conseguente rischio di allagamento del terreno su cui si trovavano.

Gli animali, prontamente recuperati, sono stati affidati alla cura della proprietaria, la quale li ha trasferiti in una zona più sicura, lontana dalla minaccia delle acque.

L’episodio di Piscinas si inserisce in un quadro più ampio di grave emergenza.

Secondo stime preliminari, i vigili del fuoco hanno già gestito oltre un centinaio di interventi in tutta l’isola, un numero destinato a crescere con la persistenza delle avverse condizioni meteorologiche.

L’intensità degli eventi, che superano le precipitazioni medie stagionali, ha messo a dura prova la capacità di risposta del sistema di protezione civile.

La Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, consapevole della gravità della situazione, ha attivato un coordinamento centralizzato.

Un funzionario di alto livello è stato assegnato alla Sala Operativa Regionale Integrata (SORI), un centro nevralgico per la Protezione Civile, per garantire una comunicazione fluida e un allineamento perfetto con le diverse componenti statali e regionali coinvolte.

Questo approccio integrato mira a ottimizzare l’impiego delle risorse e a rispondere in modo efficiente alle richieste di soccorso provenienti dal territorio.

Le chiamate di soccorso più frequenti riguardano la caduta di alberi, il crollo di pali della luce, la pericolosità di cornicioni, tegole e cartelli stradali.

I Comandi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano stanno mobilitando le squadre operative, dando priorità agli interventi più urgenti e a quelli che potenzialmente potrebbero mettere a rischio l’incolumità pubblica.

Nonostante la complessità della situazione e l’intensità degli eventi, al momento non si sono verificate feriti o dispersi.

I vigili del fuoco, costantemente monitorando l’evoluzione della situazione, continuano a lavorare instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini e a mitigare gli effetti del maltempo, dimostrando la loro fondamentale importanza nel sistema di protezione civile regionale.

La collaborazione tra le diverse istituzioni e la resilienza della comunità si rivelano elementi cruciali per affrontare questa sfida imprevista.