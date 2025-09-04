Sardegna, Emergenza Sangue: Un Appello alla Comunità

Un Appello alla Comunità: La Sardegna Affronta un’Emergenza EmocomprehensionLa comunità sarda si trova di fronte a una sfida cruciale: un calo preoccupante nelle donazioni di sangue che mette a rischio la continuità di trattamenti salvavita per molti pazienti.

Il Presidente regionale di Avis, Vincenzo Dore, lancia un appello urgente a tutti i cittadini, donatori abituali e potenziali nuovi donatori, invitandoli a contribuire con un gesto di generosità che può fare la differenza tra la speranza e la gravità.

La situazione attuale non è un fenomeno isolato.

Si tratta di una carenza diffusa che impatta negativamente su tutto il territorio regionale, mettendo a dura prova la capacità degli ospedali sardi di garantire cure adeguate.

Questa criticità è esacerbata da fattori esterni, come le difficoltà di approvvigionamento da altre regioni, che rendono ancora più fragile il sistema emocompresionale locale.

I numeri parlano chiaro: il fabbisogno annuale stimato per il 2024 è di quasi 105.000 sacche di sangue, una cifra che rischia di non essere raggiunta considerando le attuali tendenze.

Questo deficit, unito alla diminuzione delle donazioni da parte dei donatori abituali, crea un circolo vizioso che minaccia non solo i pazienti con patologie croniche, ma anche coloro che si trovano in situazioni di emergenza.

Pensiamo ai circa mille pazienti talassemici in Sardegna che necessitano di trasfusioni regolari per sopravvivere, o a chi affronta interventi chirurgici e altre procedure mediche che dipendono dalla disponibilità di sangue.

L’estate, tradizionalmente un periodo di carenza, amplifica ulteriormente il problema.

L’aumento dell’afflusso turistico e il conseguente incremento degli incidenti stradali mettono a dura prova le risorse sanitarie, aumentando la domanda di sangue e aggravando la situazione.

È fondamentale comprendere che ogni singola donazione rappresenta un atto di straordinaria solidarietà.

Non si tratta solo di un gesto altruistico, ma di un investimento nella salute e nel benessere dell’intera comunità.

Incoraggiare i giovani a diventare donatori è cruciale per garantire un futuro sostenibile del sistema emocompresionale.

Trasmettere il valore della donazione, spiegarne l’importanza e rimuovere le barriere che spesso impediscono alle persone a sentirsi motivate a donare, sono passi essenziali.

Un approccio collaborativo è necessario.

Rafforzare la sinergia tra Avis, le strutture sanitarie, l’assessorato competente e le altre parti interessate, è cruciale per ottimizzare le risorse, migliorare la comunicazione e rendere più efficace la campagna di sensibilizzazione.

La Regione deve sostenere attivamente Avis, facilitando l’accesso alle strutture di raccolta e promuovendo iniziative che incentivino la donazione.

Questo non è solo un appello di Avis, ma un grido di aiuto alla comunità sarda.

Donare il sangue è un atto di amore verso il prossimo, un gesto che può salvare una vita.

La solidarietà non è un optional, ma una necessità.

Siamo chiamati ad agire, ciascuno nel proprio piccolo, per contribuire a superare questa emergenza e garantire un futuro più sicuro per tutti.