Sardegna-Governo: la rottura per la scuola, rischio legale.

La Sardegna si trova sull’orlo di una disputa con il Governo nazionale, in seguito alla decisione di commissariare la regione a causa della mancata approvazione del piano di dimensionamento scolastico.

La situazione, carica di tensione, alimenta un clima di contestazione e apre a possibili azioni legali da parte dell’Isola, il cui percorso d’opposizione dipenderà dall’esito della sentenza del Consiglio di Stato.

L’assessora all’Istruzione, Ilaria Portas, sottolinea l’anomalia dei dati alla base del commissariamento.

Le proiezioni demografiche utilizzate dal Governo non riflettono la realtà, come dimostrato lo scorso anno, quando la regione ha accolto un numero di studenti superiore a quello stimato.

Questa discrepanza suggerisce la possibilità di un ricalcolo, rendendo la sentenza del Consiglio di Stato un punto cruciale per determinare la validità delle azioni intraprese.

Nel frattempo, la gestione operativa passa ai commissari, direttori degli Uffici scolastici regionali, mentre la Giunta valuta le modalità di risposta.

La presidente della Regione, Alessandra Todde, intensifica la critica al Governo, denunciando un atto che rivela l’assurdità delle politiche nazionali.

La decisione di commissariare la Sardegna, secondo la presidente, non può essere giustificata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un pretesto inadeguato per una questione che affonda le sue radici in dinamiche pluriennali.

Todde evidenzia una strategia deliberata di accostamento tra tagli lineari alle risorse destinate alla scuola e dati demografici, un approccio che ignora le specificità territoriali.

La Sardegna, a differenza di regioni come Lombardia, Emilia-Romagna o Piemonte, affronta sfide uniche, tra cui un drammatico spopolamento delle aree interne e un elevato tasso di dispersione scolastica.

Tentare di applicare criteri uniformi, come richiesto da Roma, risulta iniquo e contrasta con le raccomandazioni europee a favore di misure di compensazione per le regioni periferiche.

La presidente ribadisce la richiesta di criteri speciali per la Sardegna, in linea con l’autonomia regionale, una richiesta finora ignorata.

L’azione del Governo, pertanto, appare come un’imposizione che non tiene conto delle peculiarità socio-economiche dell’Isola, accentuando le disparità territoriali e compromettendo il futuro delle giovani generazioni.

La vicenda solleva interrogativi più ampi sulla capacità del Governo di ascoltare le istanze delle regioni e di adottare politiche mirate a favorire lo sviluppo equilibrato del Paese.

Il conflitto, lungi dall’essere una semplice questione amministrativa, si configura come una battaglia per la tutela dell’identità e dell’autonomia della Sardegna.