Sardegna in Piazza: Protesta Globale Contro la Guerra a Gaza

Un’onda di protesta si è riversata sulle strade della Sardegna, con oltre cinquemila persone che hanno partecipato a uno sciopero e a cortei in diverse città, un segnale tangibile del crescente scontento nei confronti del conflitto a Gaza e, in particolare, del ruolo della Sardegna in questo contesto globale.

L’iniziativa, promossa dall’Unione Sindacale di Base (Usb), ha visto una partecipazione diffusa, con manifestazioni non solo a Cagliari, punto focale dell’azione con il raduno in Piazza del Carmine, ma anche a Sassari, Olbia, Nuoro, Iglesias, Siniscola, Ozieri e Santa Teresa Gallura, testimoniando un’eco nazionale, con oltre settanta città coinvolte.

Il corteo cagliaritano, dopo la fase di concentrazione, ha attraversato il centro storico, percorrendo via Sassari, via Mameli, piazza Yenne, via Manno, piazza Costituzione e viale Regina Margherita, culminando in una manifestazione di fronte al Consiglio Regionale.

Un percorso scelto per portare direttamente all’attenzione delle istituzioni regionali la gravità della situazione e la richiesta di un intervento concreto.

La Sardegna, un’isola paradossalmente esposta a un intreccio di dinamiche belliche, si trova al centro di questa protesta.

La presenza di attività industriali legate alla produzione di armamenti, come la Rwm nei siti di Domusnovas, Iglesias e Musei, in combinazione con la presenza di strutture militari cruciali, tra cui i poligoni militari e l’aeroporto di Decimomannu, teatro di addestramento per piloti israeliani, ha reso l’Isola un punto nevralgico nelle critiche.

L’Usb denuncia una connivenza indiretta, un’ambiguità che non può essere tollerata.

La mobilitazione non è solo una risposta al dramma umanitario di Gaza, ma anche una presa di posizione contro un modello di sviluppo economico basato sulla militarizzazione e sulla produzione di strumenti di guerra.

Gli studenti, numerosi nel corteo, hanno partecipato attivamente, esprimendo la loro preoccupazione per il futuro e la loro volontà di un mondo più giusto e pacifico.

La presenza di bandiere dei Quattro Mori e della Palestina, insieme a un maxi bandierone palestinese lungo venti metri, ha sottolineato la solidarietà verso il popolo palestinese e la richiesta di porre fine all’occupazione e alla violenza.

Lo slogan “Siamo tutti palestinesi” ha sintetizzato il sentimento diffuso, ribadendo come la crisi in Palestina sia diventata una questione di portata globale, un problema che coinvolge l’intera umanità.

La protesta sarda, dunque, non è un evento isolato, ma un tassello di un movimento globale che chiede la pace, la giustizia e la fine delle ingiustizie.

Si tratta di una rivendicazione di valori universali, un appello a un futuro in cui la Sardegna, e il mondo intero, possa sottrarsi alla spirale della guerra e costruire un futuro di prosperità e serenità.