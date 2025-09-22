Sardegna in protesta: solidarietà e rabbia per il conflitto israelo-palestinese

A Sassari, Olbia e Santa Teresa Gallura, la crescente ondata di sconcerto e indignazione per il conflitto israelo-palestinese si è tradotta in una vibrante espressione di solidarietà e protesta.

In un’isola tradizionalmente sensibile alle vicende internazionali e profondamente legata ai valori di pace e giustizia sociale, la comunità sarda ha risposto con una mobilitazione diffusa, che coinvolge studenti, commercianti, associazioni e singoli cittadini.

Nel capoluogo, la manifestazione in Piazza d’Italia ha assunto i tratti di un vero e proprio evento collettivo, con una partecipazione massiccia di giovani provenienti dalle scuole superiori e una presenza significativa di comitati civici che da mesi denunciano le conseguenze devastanti del conflitto.

La protesta non si limita a condannare i bombardamenti e l’invasione di Gaza, ma si configura come una critica radicale alle dinamiche imperialiste che alimentano l’industria bellica e ne determinano le dinamiche.

La Sardegna, sottolineano gli organizzatori, percepisce in modo tangibile gli effetti indiretti e spesso drammatici di queste guerre, che si ripercuotono sulla vita delle persone e sulla stabilità delle comunità.

L’adesione al movimento di protesta si è estesa anche al tessuto commerciale locale.

Molti esercenti hanno scelto di manifestare la propria solidarietà attraverso gesti concreti, come l’abbassamento delle serrande o la devoluzione di una percentuale degli incassi a organizzazioni umanitarie attive nei Territori Palestinesi.

Un gesto emblematico è quello di librerie locali, che hanno dedicato spazi espositivi a libri che raccontano la storia e le sofferenze del popolo palestinese, invitando inoltre i clienti a contribuire con offerte spontanee.

Questa iniziativa sottolinea come la cultura e la conoscenza possano rappresentare strumenti fondamentali per comprendere le cause profonde del conflitto e promuovere la consapevolezza.

Ad Olbia, il corteo, nato dalle precedenti iniziative di sit-in all’aeroporto, ha percorso le vie cittadine fino al Comune, incarnando l’impegno di movimenti femministi e LGBTQ+ nel denunciare le violenze e le disuguaglianze.

A Santa Teresa Gallura, la protesta, nata in risposta alla presenza di turisti israeliani in un resort di lusso, si è evoluta in una richiesta formale alle istituzioni locali.

Attraverso una petizione, gli attivisti chiedono un gesto simbolico di riconoscimento ufficiale del diritto alla dignità e all’autodeterminazione del popolo palestinese, proponendo un gemellaggio con un comune palestinese e l’attribuzione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi, figura che ha spesso denunciato le violazioni perpetrate ai danni della popolazione civile.

La richiesta di cittadinanza onoraria si configura come un atto di apprezzamento per il suo coraggio e la sua dedizione alla causa dei diritti umani.

La mobilitazione in Sardegna non è solo una reazione immediata agli eventi tragici in corso, ma si presenta come l’espressione di una coscienza civile profonda, radicata nella storia dell’isola e proiettata verso un futuro di pace, giustizia e solidarietà internazionale.

Rappresenta un invito a riflettere sulle responsabilità individuali e collettive di fronte alle disuguaglianze e alle violenze che affliggono il mondo, e un impegno concreto a sostenere la lotta per i diritti umani e l’autodeterminazione dei popoli oppressi.