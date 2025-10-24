Sardegna, infrastrutture del futuro: nasce un accordo Regione-UniSs

Un’iniziativa strategica per il futuro delle infrastrutture sarde prende forma con la firma di un protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e l’Università di Sassari.

Questo accordo, che estende la collaborazione esistente con l’Università di Cagliari, mira a elevare gli standard qualitativi e a promuovere l’innovazione nel complesso settore dei lavori pubblici, attraverso un connubio virtuoso tra ricerca accademica e necessità amministrative.

L’accordo trascende la mera collaborazione tecnica, configurandosi come un vero e proprio partenariato pluriennale.

Esso si articola in diverse aree di intervento cruciali: ricerca scientifica avanzata, sviluppo di modelli di studio innovativi, formazione di figure professionali altamente specializzate e supporto tecnico qualificato a sostegno delle politiche pubbliche regionali.

L’obiettivo primario è affrontare le sfide complesse che il settore dei lavori pubblici si trova ad affrontare, adottando un approccio basato su dati empirici e metodologie scientifiche rigorose.

Un elemento distintivo dell’accordo è la particolare attenzione dedicata alla crescita professionale delle nuove generazioni.

L’iniziativa prevede un programma strutturato di tirocini retribuiti, offerti agli studenti dell’Università di Sassari, che avranno l’opportunità di maturare esperienza pratica all’interno degli uffici regionali e direttamente sui cantieri delle opere pubbliche.

Questi tirocini non saranno semplici attività di supporto, ma veri e propri percorsi formativi, progettati per consentire agli studenti di acquisire competenze specifiche e spendibili nel mondo del lavoro.

Le aree di specializzazione individuate per i tirocini sono all’avanguardia rispetto alle esigenze del settore: dall’applicazione di tecnologie digitali innovative alla progettazione e gestione integrata del ciclo di vita delle opere, dalle tecniche avanzate di monitoraggio e manutenzione del patrimonio pubblico, alla profonda conoscenza delle procedure amministrative e della normativa dei contratti pubblici.

In parallelo, verranno assegnate borse di studio dedicate alla ricerca, incentivando progetti di ricerca applicata in grado di produrre soluzioni concrete e innovative per il settore.

“Questo protocollo rappresenta un investimento strategico per il futuro della Sardegna,” ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, sottolineando come l’accesso alle competenze accademiche e alla ricerca universitaria possa contribuire significativamente a migliorare l’efficienza, la sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture regionali.

Il rettore dell’Università di Sassari ha espresso la volontà dell’ateneo di posizionarsi come partner attivo e responsabile nel processo di sviluppo del territorio, mettendo a disposizione le proprie risorse scientifiche e professionali per contribuire a una gestione più consapevole e duratura del patrimonio pubblico.

L’accordo si configura, dunque, come un modello di collaborazione tra istituzioni, volto a promuovere la crescita economica e sociale della Sardegna attraverso l’innovazione, la formazione e la valorizzazione del capitale umano.