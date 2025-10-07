Sardegna, miracolo in mare: nascono tartarughe, salvate e liberate.

Un’emozione collettiva ha permeato la costa dell’Asinara, in Sardegna, con un evento di inestimabile valore ecologico: la schiusa di sedici piccoli di tartaruga marina, testimonianza tangibile dell’impegno costante del Parco Nazionale dell’Asinara e della sua stretta collaborazione con la Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina.

Questa nascita, un miracolo della resilienza biologica, si inserisce in un quadro di interventi mirati a tutelare una specie vulnerabile, la tartaruga *Caretta caretta*, afflitta da minacce antropiche sempre più pervasive.

Parallelamente, un’altra storia di speranza e riabilitazione si è compiuta nella spiaggia di Cala Spalmatore, con il rilascio di Elisabetta, una giovane tartaruga marina segnata da una tragica esperienza.

Recuperata in seguito a una segnalazione di un velista, l’esemplare presentava una profonda lesione alla pinna anteriore destra, verosimile conseguenza di un incidente con materiali da pesca, in particolare fili di lenza abbandonati.

Questo incidente, purtroppo ricorrente, sottolinea l’urgente necessità di una gestione responsabile degli attrezzi da pesca e di una maggiore sensibilizzazione verso i rischi che l’inquinamento marino rappresenta per la fauna selvatica.

Il Centro di Primo Soccorso dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia, fulcro della rete regionale, ha svolto un ruolo cruciale nella cura e nella preparazione di Elisabetta per il suo ritorno in mare.

La sua liberazione, un momento carico di significato, evidenzia come il recupero e la riabilitazione della fauna marina siano attività complesse, che richiedono competenze specialistiche e una profonda conoscenza del ciclo vitale di questi animali.

L’impegno profuso nel suo percorso di guarigione dimostra la determinazione a restituire alla natura un esemplare in grado di contribuire alla conservazione della specie.

L’attenzione non si ferma qui: nei prossimi giorni, un ulteriore intervento di rilascio è previsto per Kikka, un’altra giovane *Caretta caretta*.

Il suo viaggio di cura, iniziato circa un anno fa, è stato segnato da un trauma ancora più grave: il ritrovamento nelle acque dell’Arcipelago de La Maddalena, intrappolata in un sacchetto di nylon, ha causato fratture a entrambi gli arti anteriori.

Questa triste vicenda è un chiaro monito sull’impatto devastante dell’inquinamento da plastica negli ecosistemi marini, un problema globale che richiede azioni concrete e immediate.

L’intera vicenda di Kikka incarna una lotta per la sopravvivenza, un testamento alla tenacia della natura e un appello alla responsabilità umana per un futuro più sostenibile per i nostri oceani.

Il rilascio di Kikka rappresenterà un ulteriore passo avanti nella missione di salvaguardia di questi magnifici esemplari, simbolo della fragilità e della resilienza della vita marina.