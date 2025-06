Sardegna-Paesi Bassi: Sventa Traffico Cocaina, Scoperti Milioni Illeciti

Un’operazione di portata rilevante ha inflitto un duro colpo a un’organizzazione criminale transnazionale specializzata nel traffico internazionale di cocaina, smantellando una rete complessa e radicata che collegava il Sud Sardegna con i Paesi Bassi e il Belgio. L’attività, denominata “Ev Market Green” e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di tre individui, due in Sardegna e uno all’estero, e al sequestro di un patrimonio illecito stimato in oltre tre milioni di euro, ampliato da ulteriori 600.000 euro all’estero.L’indagine, protrattasi per un periodo significativo, ha permesso di ricostruire le dinamiche di un gruppo criminale articolato su otto individui: tre figure apicali, presumibilmente responsabili della gestione e direzione del traffico di droga, e cinque complici che svolgevano ruoli logistici e di supporto. Il flusso di cocaina, quantificato in oltre 77 chilogrammi nel periodo monitorato, veniva occultato in mezzi pesanti, sfruttando le rotte commerciali internazionali per eludere i controlli.L’operazione ha permesso non solo di bloccare l’importazione di una quantità ingente di sostanza stupefacente, ma anche di svelare una struttura di riciclaggio di denaro e una sofisticata tecnica di occultamento delle attività illecite. Particolarmente significativa è l’emersione di un’associazione inabilitata a percepire finanziamenti europei, in flagrante violazione delle normative previste dal Testo Unico Antimafia. L’azienda agricola, identificata nell’area di Serrenti e riconducibile a uno degli indagati, avrebbe percepito indebitamente contributi della Politica Agricola Comune (PAC) per un ammontare superiore a 200.000 euro. Questo abuso di risorse pubbliche, commesso in dispregio delle restrizioni imposte a soggetti gravati da condanne definitive per associazione a delinquere di stampo mafioso, evidenzia la connivenza tra la criminalità organizzata e la corruzione amministrativa.Durante le indagini, sono stati sequestrati 20 chilogrammi di cocaina di elevata purezza, mentre i tre corrieri coinvolti nel trasporto sono stati arrestati in flagranza. L’operazione “Ev Market Green” rappresenta un successo nella lotta alla criminalità organizzata, dimostrando l’efficacia della collaborazione tra le forze dell’ordine e la Procura Antimafia nel contrasto al traffico internazionale di droga e nel recupero di ingenti risorse pubbliche sottratte alla collettività. L’attività investigativa non si è limitata all’aspetto prettamente penale, ma ha aperto un ventaglio di approfondimenti patrimoniali e amministrativi, con il potenziale di coinvolgere ulteriori soggetti e svelare ulteriori collegamenti tra il mondo della criminalità e la pubblica amministrazione.