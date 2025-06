Sardegna, simulazione europea rivoluziona la gestione degli incendi

Sardegna, epicentro di un’innovativa simulazione europea per la gestione degli incendi boschiviNel cuore del Montiferru, tra Badde Urbara e Santu Lussurgiu, si dispiega un’esercitazione di portata europea volta a rivoluzionare la risposta agli incendi boschivi. L’iniziativa, che si svolgerà dal 21 al 23 maggio, rappresenta un momento cruciale del progetto “THEMA”, un’iniziativa di ricerca finanziata dall’Unione Europea con un investimento di 11,3 milioni di euro, destinata a trasformare la prevenzione e la gestione dei disastri naturali.L’esercitazione, ambientata in un’area già segnata dalle fiamme nel 2021, simulerà un incendio boschivo su larga scala, sotto la supervisione attenta del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale e con la supervisione operativa di Forestas. L’obiettivo primario è validare e perfezionare un’integrazione avanzata di tecnologie digitali, intelligenza artificiale e analisi di dati, fondamentali per ottimizzare il coordinamento delle operazioni di soccorso e migliorare la qualità delle decisioni in situazioni di emergenza.”Questa esercitazione rappresenta un passo avanti significativo nella nostra capacità di rispondere efficacemente agli incendi boschivi,” ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi. “Stiamo implementando le tecnologie più all’avanguardia per la raccolta e l’analisi dei dati, permettendoci di simulare scenari di incendio complessi e di affinare le nostre competenze nell’utilizzo di strumentazione innovativa.”Il progetto THEMA, attivo dal dicembre 2022 e con conclusione prevista a novembre 2026, coinvolge un consorzio di 19 partner provenienti da otto Paesi europei, tra cui Germania, Grecia e Finlandia, dove si svolgeranno altre prove pilota. La collaborazione internazionale è essenziale per condividere best practice e sviluppare soluzioni scalabili e applicabili a diversi contesti geografici e climatici.L’esercitazione in Sardegna si avvale del contributo specialistico di Engineering Ingegneria Informatica, Tecnosylva e dell’Università di Messina, oltre al coordinamento della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione. L’utilizzo di droni dotati di sensori a infrarossi e anemometri per la misurazione del vento, uniti a una piattaforma di visualizzazione 3D per il supporto decisionale e strumenti di simulazione e previsione degli incendi, costituisce l’architrave tecnologico di questa complessa operazione.Il progetto THEMA non si limita alla risposta all’emergenza, ma mira a costruire un sistema di gestione del rischio integrato, in grado di anticipare e mitigare gli impatti di eventi estremi come incendi e alluvioni. La capacità di integrare dati satellitari, analisi in tempo reale e strumenti di supporto decisionale si prefigge di fornire agli operatori sul campo un quadro completo e dinamico della situazione, consentendo interventi tempestivi e mirati. L’esercitazione in Sardegna rappresenta, dunque, un tassello fondamentale di questo ambizioso progetto europeo, un investimento nel futuro della resilienza territoriale e nella tutela del patrimonio naturale.