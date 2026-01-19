Sardegna sotto allerta: Enas pronta ad affrontare la tempesta.

La Sardegna si prepara ad affrontare l’impatto di una intensa tempesta mediterranea, con un sistema di monitoraggio attivo e misure preventive messe in campo dall’Ente acque Sardegna (ENAS) per salvaguardare la sicurezza degli invasi artificiali.

L’allerta rossa, in vigore fino a martedì 20, richiede un’attenzione costante e una risposta rapida da parte delle autorità e del personale tecnico.

Il direttore generale dell’ENAS, Giuliano Patteri, ha confermato l’impegno continuo del corpo tecnico, che dal giorno precedente all’emergenza sta valutando attentamente l’evoluzione della situazione idrogeologica.

A differenza di scenari previsionali più pessimistici, l’ENAS ritiene che l’incremento delle portate fluviali possa manifestarsi in maniera progressiva, consentendo una gestione più controllata.

La strategia operativa si basa su un coordinamento stretto con i Comuni e la Protezione Civile, attraverso una comunicazione costante e trasparenti.

Le manovre di scarico delle acque, eseguite a valle degli invasi, non sono decisioni autonome, bensì risultano da un protocollo condiviso e codificato che stabilisce le modalità di intervento in situazioni di rischio.

Questo protocollo definisce i livelli di soglia da superare e le relative azioni da intraprendere, garantendo una risposta calibrata e preventiva.

Un focus particolare è rivolto all’invaso di Maccheronis, situato a Torpè, dove le autorità comunali hanno disposto l’evacuazione precauzionale delle abitazioni nelle immediate vicinanze della diga.

In questo caso, gli scarichi di alleggerimento sono stati avviati diversi giorni prima dell’arrivo della tempesta, in modo da ridurre il livello dell’acqua e prevenire eventuali esondazioni.

La decisione è stata presa in considerazione della conformazione del territorio e della potenziale vulnerabilità delle aree circostanti.

Parallelamente, l’attenzione è rivolta ai bacini del fiume Flumendosa.

A causa della prolungata siccità che ha caratterizzato la regione, questi invasi si presentano con una capacità di accumulo significativamente ridotta.

Questa condizione suggerisce che, almeno in questa fase, non dovrebbero generare particolari problemi legati a piene improvvise a valle.

Tuttavia, il monitoraggio rimane cruciale, poiché l’effetto combinato di precipitazioni intense e terreni saturi potrebbe alterare questa dinamica.

La gestione delle risorse idriche in Sardegna, in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, richiede un approccio proattivo e integrato, che coinvolga tutte le parti interessate e che si fondi su una solida base scientifica e tecnologica.

L’ENAS, attraverso il suo personale altamente qualificato e l’utilizzo di strumenti di modellazione idrologica avanzati, si impegna a garantire la sicurezza e la sostenibilità delle risorse idriche dell’isola, salvaguardando la comunità e l’ambiente.

L’esperienza maturata in questi anni, in relazione alle emergenze idrogeologiche, alimenta un processo di continuo miglioramento dei sistemi di prevenzione e gestione del rischio.