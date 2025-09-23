Sardegna sotto shock: trombe marine e piogge torrenziali

Un’ondata di calore oppressiva, tipica dell’estate mediterranea, ha fatto da preludio a un evento meteorologico di inusuale intensità che ha investito la Sardegna.

Masse d’aria calda e umida, originate in direzione del Canale di Sardegna, si sono scontrate con correnti più fresche, generando un sistema convettivo particolarmente vigoroso.

La dinamica ha dato luogo a un quadro sinottico complesso, favorendo la formazione di temporali intensi e localizzati, caratterizzati da precipitazioni torrenziali, grandine e, in modo sorprendente, la comparsa di trombe marine.

Il primo avvistamento degno di nota si è verificato a Tuerredda, una delle perle del sud-sardegna, dove una colonna vorticosa, eretta come un monito maestoso sulla baia, si è manifestata con un’altezza stimata di circa cento metri.

La sua apparizione, in contrasto con la bellezza del paesaggio circostante, ha suscitato stupore e apprensione tra i presenti.

Successivamente, una seconda tromba marina ha percorso l’orizzonte davanti alla spiaggia del Poetto, a Cagliari.

Questo fenomeno, visibile da ampie porzioni del capoluogo, ha catturato l’attenzione di numerosi testimoni, che hanno prontamente documentato l’evento con fotografie e video, diffondendo immagini suggestive sui social media e le chat di messaggistica.

L’evoluzione del fenomeno, dalla sua formazione al progressivo smorzamento in mare aperto, ha offerto uno spettacolo naturale di rara intensità.

La concomitanza del fenomeno vorticoso con un intenso temporale ha reso l’episodio particolarmente drammatico, sebbene ad oggi non siano stati segnalati disagi significativi.

La Protezione Civile, dimostrando una prontezza operativa encomiabile, aveva predisposto un’allerta meteo preventiva per rischio idrogeologico, validata fino alle ore 21:00, un segnale di attenzione volto a minimizzare potenziali impatti sul territorio e sulla popolazione.

La previsione, purtroppo confermata dagli eventi, ha consentito di attivare sistemi di monitoraggio e di predisporre interventi mirati a tutelare la sicurezza dei cittadini, ribadendo l’importanza cruciale della prevenzione e della preparazione in caso di fenomeni meteorologici estremi.

La particolare intensità del sistema convettivo suggerisce, inoltre, una potenziale connessione con i cambiamenti climatici in atto, sollecitando una riflessione più ampia sulle conseguenze dell’aumento delle temperature e sull’incremento della frequenza di eventi meteorologici anomali nel Mediterraneo.