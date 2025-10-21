Sardinia Peace Island: l’Isola che Coltiva la Pace nel Mondo

In un’epoca segnata da una spirale di conflitti globali, che alimentano disuguaglianze, migrazioni forzate e una crescente frammentazione sociale, la Sardegna si proietta come un faro di speranza, abbracciando una visione di pace attiva e costruttiva.

Nasce così “Sardinia Peace Island – Building Peace, Growing Futures”, un’iniziativa promossa da Rumundu, con il sostegno della Regione Sardegna, che ambisce a trasformare l’isola in un ecosistema globale di cooperazione, apprendimento e resilienza umana e ambientale.

La Presidente della Regione, Alessandra Todde, sottolinea con chiarezza: “La pace non è un’utopia irraggiungibile, ma una scelta deliberata, un atto di volontà collettiva.

In un contesto internazionale dove le strutture di governance appaiono spesso paralizzate e inefficaci di fronte all’escalation di tensioni, la Sardegna si assume la responsabilità di tradurre la propria posizione strategica in una missione etica e politica: convertire la centralità geografica in un punto di incontro, un catalizzatore di comprensione reciproca e un antidoto alla paura.

“Il progetto “Sardinia Peace Island” si configura come un laboratorio internazionale multidisciplinare, volto a favorire l’incontro tra giovani provenienti da aree di conflitto, a offrire loro opportunità di formazione e a stimolare la genesi di progetti di sviluppo sostenibile.

Questo non è un’iniziativa isolata, ma un invito a un cambiamento di paradigma, un esempio di come la resilienza e l’innovazione possano nascere dalla collaborazione e dalla condivisione di esperienze.

Stefano Cucca, fondatore di Rumundu e anima pulsante del progetto, evidenzia come la Sardegna, crocevia storico di civiltà e culture, possa incarnare un ruolo di ponte tra le comunità del Mediterraneo, offrendo un ambiente sicuro, neutrale e accogliente.

L’isola, con la sua storia millenaria, la sua identità culturale unica e la sua capacità di resilienza, è in grado di ospitare un percorso di crescita e di trasformazione, offrendo un terreno fertile per la nascita di nuove relazioni e la condivisione di conoscenze.

L’iniziativa si fonda sulla consapevolezza che la pace autentica non emana dalle élite politiche o dalle istituzioni internazionali, bensì dalla capacità intrinseca delle persone di ascoltarsi, di comprendere le proprie differenze e di costruire un futuro condiviso.

Si tratta di un approccio dal basso, che riconosce il ruolo fondamentale dei giovani come agenti di cambiamento, portatori di nuove idee e di una visione ottimistica del futuro.

L’impegno si rivolge a loro, perché sono loro a poter ridefinire il concetto di convivenza, fondato sulla dignità, sulla consapevolezza delle proprie responsabilità e sulla fiducia nel potere della speranza.

L’isola, con le sue radici profonde, la sua storia complessa e la sua anima generosa, si offre come custode di questo cammino, un esempio concreto di come la pace possa essere coltivata, giorno dopo giorno, attraverso l’incontro, il dialogo e la cooperazione.