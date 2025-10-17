Sassari, chiesto un anno e 4 mesi per i dirigenti dopo la morte di Derudas

La tragedia che ha colpito l’ecocentro comunale di Sassari il 15 ottobre 2021, costando la vita a Gianuario Derudas, 43 anni, ha portato alla richiesta di condanna a un anno e quattro mesi per Enrico Besta e Stefano Moro, due dirigenti della società Ambiente Italia, gestore del servizio di raccolta differenziata.

L’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Enrica Angioni, configura il loro comportamento come omicidio colposo, sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità datoriale in ambito lavorativo e sulla prevenzione dei rischi professionali.

L’indagine, condotta a seguito dell’evento, ha evidenziato una serie di mancanze significative in termini di sicurezza.

In particolare, è emerso che il muletto utilizzato da Derudas non era dotato di cintura di sicurezza, un dispositivo di protezione elementare che avrebbe potuto mitigare, se non prevenire, l’esito fatale.

Ma le omissioni non si limitano a questo: la mancata identificazione e comunicazione dei rischi connessi alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti nel piazzale dell’ecocentro configurano una grave negligenza nella gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.

Un elemento critico, poi, risiede nelle specifiche tecniche del muletto.

Il veicolo, progettato per operare su pendenze massime del 15%, si è ribaltato in un’area con una pendenza del 21%, superando di fatto i limiti di sicurezza operativi.

Questa discrepanza solleva questioni sulla corretta valutazione delle condizioni del terreno e sulla capacità di adeguarne l’utilizzo a quelle caratteristiche.

La pendenza, in questo contesto, non è solo un dato geometrico, ma un fattore di rischio intrinseco che impatta direttamente sulla stabilità e sulla sicurezza delle operazioni.

Il caso Derudas pone l’accento sull’importanza di una cultura della sicurezza radicata a tutti i livelli aziendali.

Non si tratta semplicemente di rispettare le normative esistenti, ma di promuovere un’analisi proattiva dei rischi, di fornire una formazione adeguata al personale e di garantire che le misure di sicurezza siano effettive e applicate correttamente.

La responsabilità giuridica, in questo caso, si intreccia con una più ampia responsabilità etica: quella di tutelare la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.

L’udienza decisiva, prevista per il mese di novembre, rappresenterà un momento cruciale per chiarire le responsabilità e per fornire una risposta alla famiglia di Gianuario Derudas e per l’intera comunità.

La sentenza non si limiterà a definire il destino dei dirigenti imputati, ma avrà anche un impatto significativo sulla sensibilizzazione verso la sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione di simili tragedie in futuro.