Sassari, eccellenza oncologica: inaugurata la tomoterapia Radixact

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari si proietta verso l’eccellenza nella cura oncologica con l’attivazione del sistema di tomoterapia Radixact, un’innovazione tecnologica che ridefinisce gli standard della radioterapia. L’introduzione di questo avanzato macchinario, collocato all’interno di una struttura appositamente realizzata in viale San Pietro, segna un passo cruciale per il potenziamento dell’offerta sanitaria regionale e la centralizzazione di competenze specialistiche.La cerimonia di inaugurazione, a cui hanno presenziato figure istituzionali di rilievo come l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, il commissario straordinario dell’AOU, Mario Carmine Palermo, il sindaco Giuseppe Mascia e il rettore Gavino Mariotti, ha sancito l’inizio di una nuova era per i pazienti oncologici sassaresi e dell’intera Sardegna.Radixact rappresenta un paradigma evolutivo nella radioterapia, superando i limiti delle tecniche tradizionali. Il suo fulcro risiede nella capacità di erogare radiazioni con una modulazione precisa e guidata da immagini in tempo reale, consentendo una conformazione tridimensionale del fascio radiante. Questo approccio “image-guided” non solo massimizza la dose applicata al tumore, ma minimizza drasticamente l’irradiazione dei tessuti sani circostanti, riducendo significativamente gli effetti collaterali debilitanti che spesso accompagnano i trattamenti radioterapici.L’investimento di circa 7 milioni di euro, destinato all’acquisto del macchinario e alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, testimonia l’impegno concreto dell’Azienda Ospedaliera verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle cure. La disponibilità di questa tecnologia all’avanguardia colloca l’AOU di Sassari tra i centri di eccellenza italiana nel campo dell’oncologia, rafforzando il ruolo della Sardegna come polo sanitario di riferimento.La tomoterapia Radixact si distingue per la sua capacità di ottimizzare i percorsi di cura, riducendo il numero di sedute e gli accessi ospedalieri, con un impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti. Il sistema, basato sulla tecnologia a spirale e guidato da immagini, consente trattamenti più brevi e mirati, personalizzati in base alla specifica anatomia e alle caratteristiche del tumore. Come sottolineato dal direttore della Fisica Sanitaria, Piergiorgio Marini, l’approccio è intrinsecamente centrato sul paziente, mirando a un equilibrio ottimale tra efficacia terapeutica e tollerabilità. La possibilità di erogare dosi precise anche in una sola seduta apre nuove prospettive per la gestione di diverse tipologie di tumori.La direttrice della Radioterapia, Salvatrice Campoccia, ha enfatizzato l’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione sinergica tra le diverse strutture aziendali, che hanno permesso di accelerare i tempi di attivazione del macchinario. Questo sforzo congiunto rappresenta un investimento nel futuro della medicina oncologica, aprendo la strada a terapie sempre più precise, personalizzate e orientate al benessere del paziente.