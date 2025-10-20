Sassari in lutto: anziano muore in un incidente, fuga il conducente.

La comunità sassarese è in lutto per la perdita di Antonio Corda, un uomo di novant’anni la cui esistenza è stata tragicamente interrotta da un incidente stradale sulla ex strada statale 131, nel territorio compreso tra Sassari e Porto Torres.

L’anziano, alla guida del suo iconico motocarro Ape, è stato investito sabato pomeriggio da un veicolo il cui conducente, dopo aver abbandonato il luogo dell’impatto, si è successivamente costituito alle autorità presso la caserma dei Carabinieri di Porto Torres.

La vicenda solleva interrogativi profondi non solo sulla dinamica dell’incidente, avvenuto in prossimità del bivio per Sorso, ma soprattutto sulla responsabilità e sulla cultura del soccorso in situazioni di emergenza.

L’atto di omissione del conducente, che ha preferito la fuga piuttosto che prestare assistenza alla vittima, configura un reato gravissimo, aggravato dall’età avanzata e dalla vulnerabilità della persona investita.

Antonio Corda, figura radicata nel tessuto sociale sassarese, è stato immediatamente soccorso e trasportato in elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata, dove, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto nella serata di ieri.

Le lesioni riportate, comprendenti fratture agli arti inferiori e un severo trauma cranico facciale, avevano preannunciato una prognosi infausta.

L’uomo, rimasto cosciente nel momento dell’impatto, è diventato simbolo di una comunità scossa e amareggiata.

L’evento riapre il dibattito sull’importanza di una maggiore responsabilizzazione individuale e collettiva, sottolineando come l’assenza di senso civico possa avere conseguenze devastanti.

Il conducente, ora al vaglio delle autorità, è indagato per omicidio stradale, un’accusa che riflette la gravità del gesto e l’impatto irreparabile che ha avuto sulla vita di Antonio Corda e sulla sua famiglia.

La vicenda, oltre alla dolorosa perdita di una figura ben nota, rappresenta una ferita aperta per l’intera comunità, sollecitando una riflessione urgente sulla sicurezza stradale e sulla necessità di promuovere una cultura del soccorso e della solidarietà.