Sassari in lutto: uomo muore in strada, indagini per omicidio.

La comunità sassarese è scossa da un evento tragico verificatosi questa mattina in via Carlo Felice.

Un uomo, cinquantatreenne, ha perso la vita in circostanze che destano profonda perplessità, trasformando un tranquillo via vai cittadino in un teatro di dolore e incertezza.

L’allarme è stato lanciato da un passante, testimone involontario di una scena drammatica: l’uomo, riversosi al suolo, era visibilmente agonizzante e presentava ferite sanguinanti.

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, i cui operatori, nonostante i tentativi di rianimazione, non sono riusciti a salvare la vita della vittima.

Il decesso è avvenuto pubblicamente, davanti agli occhi di chi si trovava in prossimità.

L’area è stata rapidamente transennata e acquisita dalla polizia.

Un team della Squadra Mobile, coordinato dal dirigente Michele Mecca, è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In parallelo, la Polizia Scientifica, con la sua meticolosa accuratezza, sta eseguendo rilievi e acquisendo tracce che possano fornire elementi utili alle indagini.

La Procura della Repubblica, rappresentata dalla procuratrice Lara Senatore, ha aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale, una decisione prudenziale dettata dalla necessità di escludere ogni ipotesi, compreso un possibile movente doloso.

L’indagine si concentra ora sull’analisi delle testimonianze dei presenti e sull’identificazione di eventuali telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l’evento.

Si stanno verificando anche le cartelle cliniche dell’uomo, per accertare se soffrisse di patologie preesistenti che possano aver contribuito al decesso, sebbene le ferite esterne suggeriscano un’azione violenta.

La vicenda solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza percepita nella città e sulla necessità di rafforzare i controlli nelle aree sensibili.

La comunità locale è in stato di shock e attende con ansia di conoscere la verità, sperando che le indagini possano fare luce su questa tragica vicenda e assicurare alla giustizia i responsabili, qualora si confermi un atto criminale.

L’ombra del mistero avvolge Sassari, mentre la speranza di una rapida risoluzione si affievolisce di fronte alla complessità delle indagini.