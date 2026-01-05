Sassari, indagini sulla morte di Ettore Garau: omicidio colposo.

La comunità sassarese è ancora scossa dalla tragica scomparsa di Ettore Garau, l’elettricista deceduto il 31 dicembre nel capannone del Gruppo alimentare sardo, in Predda Niedda.

L’evento, classificato come omicidio colposo, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di due figure chiave: Lorenzo Sale, imprenditore e titolare della ditta Teknika, che si assumeva la responsabilità del lavoro svolto dalla vittima, e Pietro Vincenzo Murgia, amministratore delegato del Gruppo Dac Alimentare sardo, committente dei lavori di manutenzione.

La ricostruzione degli eventi, ora resa più precisa dall’autopsia condotta dal medico legale Valentina Piredda, indica una dinamica particolarmente drammatica.

L’esame medico ha confermato la causa del decesso come shock emorragico acuto, innescato da un grave trauma compressivo che ha colpito la regione toracica e addominale.

Tale trauma, secondo le prime indagini condotte dai Carabinieri e dagli ispettori dello Spresal (Servizio per la Prevenzione, la Sicurezza e le Qualità nelle Grandi Industrie Alimentari), è risultato da una compressione subita dall’uomo mentre si trovava su un cestello di un carrello elevatore, manovrato a distanza.

L’inchiesta si concentra ora sulla verifica delle procedure di sicurezza implementate e rispettate durante i lavori.

La posizione dei due indagati è complessa: da un lato, Sale, in qualità di datore di lavoro, è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dell’adeguatezza delle attrezzature utilizzate.

Dall’altro, Murgia, in quanto committente, ha la responsabilità di assicurarsi che le ditte appaltatrici operino nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

L’accusa dovrà dimostrare come specifiche negligenze o omissioni, da parte di uno o entrambi gli indagati, abbiano contribuito direttamente alla tragica morte di Garau.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla gestione della sicurezza nei cantieri industriali e sulla necessità di una più stringente applicazione delle norme, con particolare attenzione alla formazione del personale, alla verifica delle attrezzature e alla supervisione diretta delle operazioni.

La vicenda, oltre al dolore per la perdita di una giovane vita, si configura come un monito per l’intera filiera alimentare sarda, spingendo a una profonda riflessione sulle responsabilità e sulle misure preventive da adottare per evitare che simili tragedie si ripetano.

La comunità attende ora che la magistratura faccia piena luce sugli eventi e accerti le responsabilità, nel rispetto della legalità e della giustizia per Ettore Garau e per la sua famiglia.