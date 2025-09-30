Sassari, Largo Monache: Sabotaggi Minacciano la Riqualificazione

Nel cuore del centro storico sassarese, l’ambizioso progetto di riqualificazione di largo Monache Cappuccine, destinato a ridare slancio e vitalità a un’area cruciale della città, è stato oggetto di un’inquietante serie di atti vandalici e sabotaggi che ne minacciano l’avanzamento e la stessa realizzazione.

La recente manomissione dei macchinari in opera, con l’introduzione di zucchero nel circuito dell’olio, si aggiunge ad una precedente ondata di furti notturni, manifestando un quadro di intenzionalità e ostilità che va ben oltre il mero gesto distruttivo.

L’azione, caratterizzata da una precisione tecnica che suggerisce una conoscenza dei sistemi meccanici, non si limita a danneggiare attrezzature e a ritardare i lavori, ma colpisce direttamente un’impresa privata impegnata in un’opera pubblica di rilevante importanza per la comunità.

Il sindaco Giuseppe Mascia ha espresso profonda condanna per questi atti deplorevoli, sottolineando come essi rappresentino un attacco diretto non solo a un’azienda, ma all’intera collettività sassarese.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulle resistenze al cambiamento e sulle dinamiche sociali che si celano dietro la volontà di ostacolare un intervento di rigenerazione urbana.

Il progetto di largo Monache Cappuccine, infatti, ambisce a restituire dignità a un’area urbana storicamente marginalizzata, fungendo da catalizzatore per un più ampio processo di rivitalizzazione del centro storico e, più in generale, del Nord-Ovest Sardegna.

La sua realizzazione promette di generare benefici economici, sociali e culturali, creando opportunità di lavoro, migliorando la qualità della vita dei residenti e rafforzando l’identità culturale del territorio.

Il sabotaggio, dunque, non può essere interpretato isolatamente, ma come un sintomo di una più ampia resistenza al progresso, un tentativo di soffocare la speranza di un futuro migliore.

La reazione del sindaco, che ha promesso piena collaborazione con le forze dell’ordine per l’identificazione dei responsabili e per la garanzia della sicurezza del cantiere, sottolinea l’importanza strategica dell’opera e la determinazione dell’amministrazione comunale a non cedere di fronte a tentativi di intimidazione.

L’impegno preso dal sindaco, in stretta collaborazione con l’impresa esecutrice e la struttura amministrativa, testimonia la volontà di superare questo momento di crisi, rafforzando le misure di sicurezza e garantendo la continuità dei lavori.

La sfida è quella di proteggere non solo il cantiere, ma anche il sogno di una Sassari più dinamica, inclusiva e proiettata verso il futuro, un futuro che gli attuali sabotaggi cercano, invano, di soffocare.

L’episodio, purtroppo, rappresenta un campanello d’allarme, un monito per l’intera comunità a vigilare e a difendere con forza il diritto al progresso e alla speranza.