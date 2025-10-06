Sassari, mistero Munitis: indagini a pieno regime e ipotesi gravi

L’inchiesta sulla misteriosa scomparsa e il decesso di William Munitis, 45enne residente a Sassari, ha visto oggi un’accelerazione significativa con l’interrogatorio di cinque persone considerate persone di interesse da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.

L’uomo, scomparso dalla propria abitazione sabato 6 settembre, è stato rinvenuto senza vita in un’area rurale compresa tra Monte d’Accoddi e Truncu Reale, in circostanze ancora opache e che sollevano pesanti interrogativi.

Le forze dell’ordine hanno disposto perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei soggetti interrogati, nel tentativo di ricondurre alla luce elementi che possano dirimere i dubbi e delinearne le responsabilità.

Al momento, nessuno dei coinvolti è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma l’azione investigativa si concentra su ipotesi di reato gravissime come l’omissione di soccorso, l’abbandono di persona e l’occultamento di cadavere, configurazioni legali che riflettono la complessità e la delicatezza del caso.

L’autopsia sul corpo di Munitis ha rivelato un quadro clinico allarmante: un elevato tasso alcolemico nel sangue e una frattura costale, lesioni che alimentano un ventaglio di interpretazioni.

Se da un lato la frattura potrebbe derivare da un trauma subito durante una possibile colluttazione con terzi, dall’altro non si esclude la possibilità di un danno causato dall’impatto con il terreno, conseguente a un gesto violento e a un successivo abbandono del corpo nella campagna.

L’analisi forense in corso mira a stabilire con certezza le cause e i modi della morte, ricostruendo l’arco temporale degli eventi che hanno portato alla tragica conclusione.

Le indagini proseguono senza sosta, con l’obiettivo di ricostruire il percorso di William Munitis nelle ore precedenti la scoperta del suo corpo e di accertare il coinvolgimento, se presente, di altre persone.

Il delicato lavoro degli inquirenti si concentra sulla raccolta di testimonianze, sull’analisi di eventuali tracce biologiche e sulla ricostruzione accurata della dinamica del fatto.