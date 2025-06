Sassari: più collaborazione per ridurre le liste d’attesa alle visite specialistiche

Per ottimizzare l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, si invita la cittadinanza a una maggiore collaborazione nella gestione delle prenotazioni. La mancata presentazione a una visita specialistica precedentemente fissata, senza una disdetta tempestiva, comporta un’occupazione improduttiva di risorse e contribuisce all’allungamento delle liste d’attesa per altri pazienti. Una semplice comunicazione al CUP può trasformare un’assenza in un’opportunità concreta per un altro utente, accelerando così l’accesso alle cure necessarie.L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, riconosciuta come centro di riferimento di secondo livello per il nord Sardegna, offre un’ampia gamma di servizi altamente specializzati, che spaziano dalla gestione di patologie complesse in ambito ospedaliero (ricoveri, pronto soccorso, pre-ricovero, dimissioni protette, day hospital) a percorsi diagnostico-terapeutici avanzati, come quelli dedicati all’oncologia (Breast Unit, PdTA) e alle patologie rare. L’offerta comprende anche un significativo volume di prestazioni ambulatoriali, spesso legate a prescrizioni urgenti, da eseguire entro rigidi termini di tempo.Un nodo cruciale per il miglioramento dell’efficienza del sistema è l’ottimizzazione del “turnover” dei ricoveri, ovvero la capacità di trasferire i pazienti dalla fase acuta a strutture territoriali adeguate. Questo processo, strettamente legato alla disponibilità di posti letto e alla fluidità dei percorsi diagnostici e terapeutici, richiede un’attenta pianificazione e una gestione proattiva delle risorse. La Radiologia, con un volume di circa 140.000 esami complessi all’anno distribuiti tra le diverse sedi, rappresenta un esempio emblematico di questa sfida.Circa il 30% delle attività complessive dell’Azienda è rappresentato dalle visite specialistiche ambulatoriali, prenotabili tramite il CUP. I dati recenti rivelano una criticità significativa: su 38.688 prestazioni programmate, ben 1.062 non sono state effettuate a causa della mancata disdetta, un fenomeno che non solo spreca risorse preziose, ma incide negativamente sull’esperienza dei pazienti in attesa.L’Azienda, costantemente impegnata nel monitoraggio e nell’ottimizzazione della propria capacità operativa, adotta metodologie avanzate per garantire una distribuzione equilibrata delle prestazioni durante l’intero anno. L’introduzione di tecnologie all’avanguardia, come la TC Photon Counting, unica in ambito pubblico italiano, testimonia l’impegno verso l’innovazione e il miglioramento continuo. In linea con le recenti linee guida regionali, sono stati implementati sistemi di promemoria via SMS ed email, rispettivamente a 15 giorni per gli esami programmabili e a 48 ore per tutti, incentivando la cancellazione entro quest’ultimo termine per evitare possibili sanzioni. Per accelerare ulteriormente la riduzione dei tempi di attesa, è stato previsto un servizio di richiamata automatica per i pazienti in lista d’attesa, garantendo una maggiore trasparenza e reattività. Il Commissario Straordinario dell’Azienda, Mario Carmine Palermo, sottolinea come queste misure, combinate, contribuiranno significativamente a rendere il sistema più efficiente e a garantire un accesso più equo e tempestivo alle cure per tutti i cittadini.