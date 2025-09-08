Sassari, scomparso William Manca: mobilitati forze dell’ordine e volontari

Sabato pomeriggio, un velo di inquietudine si è abbattuto sulla comunità sassarese.

William Manca, quarantacinque anni, figura conosciuta e apprezzata, si è allontanato dalla sua abitazione senza lasciare traccia, innescando un’emergenza che ha mobilitato le forze dell’ordine e un vasto esercito di volontari.

La scomparsa, apparentemente improvvisa, ha generato un’onda di preoccupazione tra familiari e amici, che hanno immediatamente allertato le autorità.

La Prefettura di Sassari ha assunto il coordinamento di un’operazione di ricerca complessa e articolata, concentrando inizialmente gli sforzi nelle aree rurali circostanti Li Punti, un quartiere periferico che si fonde con il paesaggio aspro e selvaggio tipico dell’entroterra sassarese.

La vastità del territorio e la morfologia impervia rendono le operazioni particolarmente impegnative.

Un dispositivo di soccorso di notevole portata è stato immediatamente attivato, coinvolgendo diverse componenti specialistiche.

I Vigili del Fuoco, con le loro squadre di pronto intervento, stanno impiegando tecnologie avanzate, tra cui unità cinofile altamente addestrate in grado di rilevare tracce olfattive anche in condizioni ambientali difficili, e droni dotati di termocamere a infrarossi, capaci di identificare anomalie termiche che potrebbero indicare la presenza di una persona.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari guida le operazioni investigative, raccogliendo testimonianze, analizzando percorsi possibili e vagliando ogni pista.

A supporto, sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino speleologico della Sardegna, esperti nella ricerca di persone scomparse in ambienti montuosi e in grotte, un aspetto cruciale considerando la presenza di formazioni rocciose e cavità naturali nell’area.

La collaborazione con i Barracelli, figure tradizionali del territorio sassarese, custodi di una profonda conoscenza del paesaggio e dei suoi sentieri nascosti, rappresenta un elemento aggiuntivo di valore, capace di fornire informazioni preziose per restringere il campo della ricerca.

Le operazioni proseguiranno ininterrottamente anche durante le ore notturne, sfruttando la visione notturna dei droni e l’esperienza delle unità specializzate, nel tentativo di riportare William Manca a casa e alleviare l’angoscia dei suoi cari.

L’intera comunità sassarese, profondamente coinvolta in questa vicenda, attende con speranza e apprensione gli sviluppi della ricerca.