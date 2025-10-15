Sciopero: possibili disagi raccolta rifiuti e servizi ambientali.

A causa dell’agitazione sindacale nazionale prevista per venerdì 17 ottobre, un’iniziativa che coinvolge il personale addetto ai servizi di igiene ambientale, si segnala la potenziale interruzione del normale svolgimento delle attività di raccolta differenziata e spazzamento stradale su tutto il territorio comunale.

L’impatto potrebbe estendersi a tutte le fasce orarie, compromettendo la regolare rimozione dei rifiuti domestici e assimilabili.

Le strutture dedicate alla gestione dei rifiuti, quali gli ecocentri situati in viale Sant’Elia e in via Newton, unitamente alle isole ecologiche di piazza Puglia e via Pisano, potrebbero risultare temporaneamente inaccessibili all’utenza.

Parallelamente, il Centro Informazioni, punto di riferimento per i cittadini in viale Ciusa 133, potrebbe sospendere l’erogazione dei servizi di assistenza, sia in modalità diretta, telefonica che digitale.

Nonostante la gravità della situazione, si sottolinea l’impegno del gestore del servizio a minimizzare le ripercussioni sulla comunità.

Un livello minimo di operatività sarà mantenuto per garantire la raccolta e il trasporto dei rifiuti prodotti da istituzioni vitali come scuole, strutture sanitarie (ospedali e case di cura), presidi militari e mercati, al fine di assicurare il funzionamento ininterrotto di servizi essenziali.

L’amministrazione comunale esorta i cittadini a dimostrare la consueta collaborazione, invitandoli a seguire scrupolosamente il calendario ordinario di raccolta dei rifiuti.

In caso di mancato ritiro, si raccomanda di provvedere alla rientratura dei rifiuti all’interno delle proprie proprietà, gesto che contribuirà a preservare la decoro urbano e a contenere la dispersione di materiali.

Si prevede un rapido ritorno alla normalità già nelle prime ore di sabato 18 ottobre, quando le attività riprenderanno regolarmente, con l’obiettivo di recuperare il ritardo accumulato e di ripristinare il pieno servizio all’utenza.

La tempestività nella ripresa delle operazioni sarà cruciale per mitigare gli effetti dell’interruzione e per garantire un ritorno alla consueta qualità del servizio.