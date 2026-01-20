Scirocco impetuoso: Sardegna messa a dura prova, costa flagellata

Il Mediterraneo, in un’esuberanza di energia che si manifesta con il fenomeno dello scirocco, sta mettendo a dura prova la costa sarda.

Un vento caldo e impetuoso, proveniente dall’Africa, sta flagellando l’isola da oltre ventiquattro ore, raggiungendo raffiche che superano i centoventi chilometri orari e generando condizioni meteorologiche di notevole impatto.

A Cagliari, in particolare, il Poetto, iconica spiaggia cittadina, è teatro di una drammatica mareggiata.

L’acqua, in un’incessante avanzata, ha inondato la distesa sabbiosa, superando di gran lunga il limite della battigia e invadendo le prime file di auto parcheggiate, costringendo alla chiusura temporanea della strada costiera.

Questa situazione non è semplicemente un inconveniente, ma un chiaro esempio di come le dinamiche climatiche, sempre più intense, possano alterare radicalmente l’ambiente urbano e la vita quotidiana.

Il porticciolo di Marina Piccola, incastonato all’inizio del Poetto, ha subito direttamente la furia del mare.

Le onde, gonfie e potenti, hanno raggiunto altezze impressionanti, stimabili in sei metri, mettendo a repentaglio la stabilità delle infrastrutture portuali.

La pressione esercitata dall’acqua ha causato il crollo parziale del pontile, un evento che sottolinea la vulnerabilità delle strutture costiere di fronte a fenomeni meteorologici estremi.

Fortunatamente, al momento non si segnalano danni significativi alle imbarcazioni ormeggiate, verosimilmente grazie alla robustezza delle strutture e alle misure preventive adottate.

La polizia locale, per garantire la sicurezza pubblica, ha implementato un piano di gestione del traffico, interrando l’accesso alla prima sezione del Poetto.

La strada principale del lungomare, che si estende verso Quartu Sant’Elena, rimane percorribile, ma con la prudenza necessaria.

L’interruzione della circolazione è un tentativo di proteggere i cittadini e prevenire incidenti, evidenziando la priorità della salvaguardia in situazioni di emergenza.

L’impatto dello scirocco non si limita alla zona costiera di Cagliari.

La statale 195 Sulcitana, arteria viaria cruciale per la regione, è stata interrotta dall’inizio del suo tracciato, a partire dall’uscita di Cagliari fino al chilometro 10,600, in corrispondenza del ponte della Scafa.

Questa decisione, presa per ragioni di sicurezza, limita la mobilità e ha ripercussioni sul traffico regionale, rendendo evidente l’estensione dell’emergenza e la necessità di strategie di mobilità alternative.

Il fenomeno sottolinea, inoltre, la fragilità delle infrastrutture e la necessità di un’attenta valutazione del rischio e di investimenti in opere di mitigazione.