Sclerosi Multipla in Sardegna: Dialogo tra Giovani e Professionisti

In Sardegna, un’affluenza stimata di seimila cinquecento individui convive quotidianamente con la sclerosi multipla (SM), una condizione neurologica cronica che, pur vedendo progressi significativi nella ricerca e nel trattamento, continua a presentare sfide complesse. Sebbene le terapie moderne consentano una gestione efficace della malattia e preservino, in molti casi, una qualità di vita accettabile, un’incidenza particolarmente elevata di disturbi dell’umore, come ansia e depressione, e un senso di isolamento sociale, soprattutto tra i giovani, persistono come problematiche centrali. Questa sofferenza psicologica, spesso relegata in secondo piano, costituisce un elemento cruciale del percorso di vita dei pazienti e richiede un’attenzione mirata e integrata.L’iniziativa “WillChair Table”, recentemente tenutasi a Cagliari, presso Palazzo Doglio, ha rappresentato un’opportunità preziosa per avviare un dialogo aperto e costruttivo tra giovani neo-diagnosticati, professionisti sanitari e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AIS) della Sardegna. L’obiettivo primario è stato quello di sensibilizzare l’attenzione sulla necessità di un approccio olistico che consideri la persona nella sua interezza, al di là della sola dimensione biologica della malattia.Eleonora Cocco, direttrice del centro specializzato dell’ospedale Binaghi, ha evidenziato come la SM incida in modo significativo sulla capacità dei giovani di realizzare i propri progetti di vita e di costruire un futuro sereno. “È imperativo”, ha affermato, “fornire ai pazienti gli strumenti necessari per esercitare la propria autonomia decisionale, promuovendo un percorso di cura personalizzato e partecipativo.” Questo implica non solo un adeguato controllo della malattia, ma anche un supporto emotivo e psicologico che favorisca l’autodeterminazione e la resilienza.La gestione multidisciplinare, attentamente calibrata sulle specifiche esigenze individuali, si rivela fondamentale per sviluppare strategie di coping efficaci, mitigare l’impatto delle difficoltà quotidiane e preservare un equilibrio emotivo stabile. Gabriella Spinicci, neurologa del centro Binaghi, ha sottolineato come le terapie attuali, se introdotte precocemente, possano consentire ai pazienti di condurre una vita piena e attiva, perseguendo passioni, studiando, lavorando e costruendo una famiglia. Tuttavia, la partecipazione attiva del paziente al proprio percorso di cura si rivela un fattore determinante per il successo del trattamento.Liliana Meini, presidente AIS Sardegna, ha ribadito l’importanza cruciale di una comunicazione aperta, continua e autentica tra medico e paziente, definendola un aspetto integrante della cura stessa. L’incontro e il confronto tra professionista e persona affetta da SM segnano l’inizio del percorso di presa in carico globale.Anna Maria Perillo, psicologa e psicoterapeuta esperta in patologie neurologiche, ha ulteriormente approfondito il concetto di “relazione come luogo di cura,” sottolineando come l’ascolto empatico e la condivisione di esperienze possano favorire la creazione di percorsi personalizzati orientati al miglioramento della qualità di vita. La dimensione relazionale, quindi, non è un accessorio, ma un elemento costitutivo del processo di guarigione e di crescita personale. Si tratta di creare un ambiente sicuro in cui i pazienti possano esprimere le proprie paure, i propri dubbi e le proprie speranze, sentendosi compresi e supportati nel loro percorso.