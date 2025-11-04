Scomparsa Rosa Bechere: Nuova Speranza per la Famiglia, Caso Riaperto?

La vicenda che coinvolge Rosa Bechere, la donna scomparsa da Olbia il 25 novembre 2022, continua a interrogare la giustizia sarda, segnando un capitolo complesso e delicato nel panorama delle indagini.

La famiglia, assistita dagli avvocati Cristina e Abele Cherchi, vede nella possibile riapertura del caso un barlume di speranza, un’opportunità per ottenere risposte concrete sulla sorte della loro congiunta.

L’attesa di una nuova udienza e la decisione, cruciale, della Procura Generale in merito all’eventuale opposizione all’archiviazione, rappresentano, al momento, l’unica prospettiva per avanzare nelle indagini.

La scomparsa di Bechere ha intrecciato destini e accuse in una rete intricata.

Sono infatti tre anni che Maria Giovanna Meloni, 45enne residente a Olbia, e il suo compagno Giorgio Beccu, 52enne originario di Berchidda, sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere.

L’archiviazione precedentemente disposta dalla Procura gallurese aveva suscitato forti contestazioni da parte dei legali dei familiari, i quali, con fermezza, hanno perseguito la possibilità di approfondire le indagini, confidando nella possibilità di svelare la verità.

Un elemento particolarmente rilevante e disturbante nella vicenda è il legame di Rosa Bechere con Davide Iannelli, l’uomo condannato all’ergastolo per l’efferato omicidio di Tony Cozzolino, suo vicino di casa.

Questa connessione, pur non implicando direttamente Meloni e Beccu, aggiunge un ulteriore livello di complessità e turbamento al quadro generale, alimentando interrogativi e possibili collegamenti che gli inquirenti dovranno considerare con la massima attenzione.

L’inatteso rinvio dell’udienza prevista a Sassari, dovuto all’impossibilità della Procura di reperire il fascicolo d’indagine, solleva interrogativi procedurali e, potenzialmente, potrebbe suggerire difficoltà nell’accesso ai documenti o, in scenari più gravi, una gestione problematica del caso.

La situazione, al momento, è di profonda incertezza, con la famiglia di Rosa Bechere in attesa di sviluppi che potrebbero ridisegnare il corso della giustizia e, finalmente, illuminare la verità sulla sua scomparsa.

La riapertura del caso, se disposta dalla Procura Generale, rappresenterebbe un atto di profondo significato non solo per la famiglia, ma anche per l’intera comunità sarda, afflitta da un caso irrisolto che continua a generare domande e angoscia.