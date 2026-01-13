Scuola in Sardegna: identità regionale e diritto allo studio

La questione del dimensionamento scolastico in Sardegna trascende una mera disputa amministrativa; si configura come un nodo cruciale nell’espressione dell’identità regionale e nella tutela del tessuto sociale sardo.

Il commissariamento dell’Isola, unitamente ad altre tre regioni, a seguito del mancato accordo sul piano scolastico, evidenzia una frattura profonda tra le esigenze locali e le direttive centrali, un conflitto che risuona come eco di una più ampia richiesta di autonomia.

Come ha osservato il Presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, la peculiarità del territorio sardo impone un approccio pedagogico e organizzativo radicalmente differente da quello applicabile in contesti regionali omogenei.

La conformazione geografica, caratterizzata da una densità abitativa discontinua e da ampie distanze tra centri abitati, condiziona in maniera significativa l’esperienza scolastica degli studenti.

Percorrere anche sole venti chilometri per raggiungere la scuola, una distanza che in altre regioni potrebbe sembrare trascurabile, per i giovani sardi rappresenta una perdita di tempo e un onere logistico che incide negativamente sul rendimento e sul benessere.

La richiesta di un dimensionamento scolastico differenziato non si pone, quindi, come un atto di sfida nei confronti dello Stato, bensì come un tentativo di tradurre in pratica il riconoscimento delle specificità regionali.

Si tratta di un appello alla sensibilità verso le realtà locali, un invito a superare schemi uniformanti e a valorizzare la diversità come risorsa.

La dispersione di ore preziose nel tragitto casa-scuola sottrae tempo allo studio, al riposo e alle attività extrascolastiche, privando i ragazzi di opportunità formative essenziali.

L’autonomia regionale, in questo contesto, si rivela uno strumento indispensabile per salvaguardare le comunità locali, preservare il legame con il territorio e garantire un’istruzione di qualità, adeguata alle esigenze specifiche degli studenti sardi.

Difendere la propria Regione significa, in definitiva, difendere il diritto di ogni ragazzo a crescere in un ambiente scolastico che tenga conto delle sue peculiarità, valorizzandone il potenziale e offrendo opportunità concrete di crescita personale e professionale.

Si tratta di un investimento sul futuro della Sardegna, un futuro che passa attraverso la tutela della sua identità e la promozione del suo sviluppo sostenibile.

La questione scolastica, quindi, si eleva a simbolo di una più ampia rivendicazione di diritti e di un’identità regionale forte e coesa.