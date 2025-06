Sentenza Costituzionale: la Sardegna e l’emergenza sanitaria

La recente sentenza n. 84 della Corte Costituzionale ha ridimensionato un tentativo legislativo regionale volto a mitigare le difficoltà nell’erogazione dell’assistenza primaria in Sardegna. La disposizione regionale, inserita con la legge n. 12 del 2024, mirava a consentire ai medici di medicina generale in pensione di partecipare, anche tramite contratti a libero professionista, a progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale gestiti dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), assicurando così una copertura completa nelle aree considerate disagiate e fornendo loro i relativi ricettari.L’intervento legislativo regionale, motivato dalla necessità di contrastare una carenza di personale medico e garantire l’accesso alle cure primarie in zone marginali, era stato oggetto di contestazione da parte del Governo, che ha sollevato una questione di legittimità costituzionale. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto che la Regione Sardegna avesse superato i limiti delle proprie competenze, invadendo l’ambito riservato alla legislazione statale in materia di ordinamento civile e, in particolare, violando le disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale del 2024 (ACN), che prevede l’incompatibilità tra trattamento di pensione e l’esercizio di attività professionale medica convenzionata.La Corte Costituzionale, rigettando la questione di legittimità, ha evidenziato come la disposizione regionale, pur affrontando una problematica complessa e di urgente rilevanza sociale, si ponesse l’obiettivo legittimo di assicurare un servizio essenziale per la tutela della salute dei cittadini sardi. La Corte ha riconosciuto che la finalità organizzativa perseguita dalla Regione, volta a garantire l’assistenza primaria in aree deprivati, rientra nell’esercizio delle competenze legislative attribuite alle Regioni in materia di sanità.Tuttavia, l’atto d’indirizzo della Corte va oltre la mera constatazione della legittimità dell’intervento regionale. La decisione sottolinea la necessità di bilanciare l’autonomia legislativa delle Regioni con i principi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale a livello nazionale. Pur ribadendo l’importanza della negoziazione collettiva e della sua capacità di garantire l’uniformità regolatoria e la fruizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), la Corte ha espresso un principio di fondamentale importanza: la possibilità per le Regioni di adottare misure straordinarie, anche se temporaneamente derogatorie, qualora si tratti di rispondere a criticità urgenti e localizzate che compromettono l’effettività del diritto alla salute.La sentenza stabilisce, quindi, che un’interpretazione restrittiva, volta a impedire qualsiasi deroga ai principi generali, finirebbe per compromettere la capacità delle Regioni di intervenire in situazioni di emergenza e di prevenire il sacrificio del diritto fondamentale alla salute, privandolo di garanzie minime e immediate. In definitiva, la Corte Costituzionale ha affermato un principio di flessibilità interpretativa, che consente alle Regioni di adottare soluzioni innovative e temporanee per fronteggiare le specifiche problematiche del territorio, pur nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento giuridico nazionale e dalla necessità di garantire l’uniformità nell’erogazione dei LEA. La decisione apre a una riflessione più ampia sul ruolo delle Regioni nella gestione della sanità territoriale e sulla necessità di trovare un equilibrio dinamico tra autonomia regionale e principi di uniformità nazionale.