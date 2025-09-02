Sentenza Grillo e Corsiglia: il verdetto dopo tre anni

Il Tribunale di Tempio Pausania si appresta a compiere un atto cruciale: la pronuncia di una sentenza che suggella la conclusione del processo contro Ciro Grillo e Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, imputati per violenza sessuale di gruppo.

La decisione, attesa per domani, segna l’epilogo di un’istruttoria giudiziaria lunga e complessa, iniziata oltre tre anni fa.

La prima udienza tecnica, datata 16 marzo 2022, ha dato ufficialmente il via a un percorso segnato da interrogatori, perizie e testimonianze, spesso svoltisi a porte chiuse per salvaguardare la privacy della vittima e preservare l’integrità del processo.

L’inizio delle due udienze conclusive è stato rinviato a dopo mezzogiorno, un dettaglio che riflette la delicatezza del momento e la necessità di garantire la massima serenità nell’esame degli atti finali.

Il procuratore della Repubblica Gregorio Capasso aprirà la giornata con le repliche conclusive, delineando le ragioni che sostengono l’accusa.

A seguire, sarà la volta dell’avvocata Giulia Bongiorno, difensore della studentessa italo-norvegese, la principale parte civile nel processo, che esprimerà le sue argomentazioni e le richieste di risarcimento danni.

Le repliche, come anticipato, saranno concise e mirate alla confutazione delle tesi avversarie, un’ultima formalità prima del verdetto.

L’avvocata Bongiorno ha espresso la possibilità che la sua assistita non partecipi all’udienza, lasciando la decisione alla sua valutazione emotiva e psicologica, un aspetto fondamentale in un caso di tale delicatezza.

Il processo si colloca in un arco temporale che coincide con un evento traumatico: la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, quando la studentessa, all’epoca 19enne, e un’amica coetanea avrebbero subito violenza all’interno di una villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

La vicenda ha sollevato un ampio dibattito pubblico, amplificato dalla figura del padre, Beppe Grillo, fondatore del Movimento Cinque Stelle, e dalle implicazioni politiche e sociali che ne derivano.

L’imminente pronuncia della sentenza, a sei anni di distanza dagli eventi, rappresenta un momento di particolare tensione per tutti i soggetti coinvolti: gli imputati, le loro famiglie, la vittima e la società intera.

La decisione del Tribunale non solo definirà la responsabilità penale degli imputati, ma avrà anche un impatto significativo sulla comprensione e la prevenzione di episodi di violenza sessuale, contribuendo a rafforzare la cultura del rispetto e della tutela dei diritti fondamentali.

La decisione, qualora prevedesse la presenza della vittima, sarà resa pubblica in un’udienza a porte chiuse, per tutelare ulteriormente la sua sensibilità e dignità.