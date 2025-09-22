lunedì 22 Settembre 2025
22.9 C
Cagliari
Cagliari Cronaca

Sentieri del Carignano: tra miniere, vino e cultura nel Sulcis Iglesiente

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il Cammino minerario di Santa Barbara si evolve, intrecciandosi con il patrimonio vitivinicolo del Sulcis Iglesiente in un percorso inedito che abbraccia il territorio tra Carbonia e Sant’Antioco.

La Fondazione del Cammino, guidata da Mauro Usai, lancia “Sentieri del Carignano”, un’iniziativa volta a promuovere un turismo esperienziale che coniuga la riscoperta del paesaggio industriale dismesso con la degustazione di vini pregiati, in un dialogo tra storia, natura e comunità.
Questo nuovo itinerario non è semplicemente una passeggiata tra vigneti, ma un vero e proprio viaggio nel cuore di un’area geografica e culturale unica.
Il Sulcis Iglesiente, area geologica tra le più antiche della Sardegna, è custode di un’identità agricola profondamente radicata, che si manifesta nella coltivazione del Carignano del Sulcis Doc, un vitigno simbolo di resistenza e resilienza.
L’iniziativa mira a diffondere la conoscenza di questo vino e delle sue declinazioni, proponendo soste degustazione accessibili attraverso una app dedicata e una card del Cammino, abbinate a prodotti tipici come il tonno rosso di Carloforte e Portoscuso.
Il percorso offre l’opportunità di incontrare agronomi, produttori ed enologi, che condivideranno le conoscenze sulle tecniche di coltivazione, le fasi cruciali della vinificazione e le peculiarità del Carignano, un vitigno che affonda le sue radici in secoli di storia.

Un elemento distintivo è la presenza di vigneti a piede franco, testimonianza di una tradizione secolare, sopravvissuti alla devastazione della fillossera e adattati a terreni sabbiosi che conferiscono al vino caratteristiche organolettiche uniche.

Oltre al Carignano, il Cammino si snoda attraverso un paesaggio ricco di testimonianze storiche e archeologiche.

A Santadi, il sito archeologico di Pani Loriga racconta la presenza fenicio-punica, mentre la Tonnara seicentesca di Portoscuso evoca il legame indissolubile con il mare e le comunità marinare.

La Grande Miniera di Serbariu, trasformata in un centro culturale, offre uno sguardo sulla dimensione industriale del Sulcis e sulla sua evoluzione nel tempo.
Il MuMa – Albergo e Museo del Mare, infine, celebra la vita e le tradizioni delle comunità legate al Mediterraneo.
“Sentieri del Carignano” non è un progetto isolato, ma un’iniziativa sinergica che coinvolge enti locali, istituzioni, imprese agricole e operatori turistici, con l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo sostenibile, in armonia con la tutela del paesaggio, la salvaguardia delle risorse naturali e la valorizzazione della biodiversità.

Si tratta di creare economie locali resilienti, che si basino sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente, capace di far emergere la vera essenza del Sulcis Iglesiente.
Il Cammino minerario, arricchito da questa nuova dimensione enoturistica, si configura così come un vero e proprio laboratorio di sviluppo territoriale, dove la storia, la natura e la comunità si incontrano e si valorizzano reciprocamente.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved