Serri, Cagliaria: Sparatoria per lite condominiale, un ferito grave.

Una drammatica escalation di tensioni preesistenti ha scosso la comunità di Serri, nella Città Metropolitana di Cagliari, in un episodio di violenza inaudita consumatosi nella notte.

Un uomo di 46 anni, vittima di un colpo di arma da fuoco alla schiena, è stato prontamente soccorso e trasferito in condizioni critiche, sebbene non immediatamente in pericolo di vita, presso l’ospedale Brotzu, dove riceve le cure necessarie.

L’episodio, che ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale locale, è maturato nel contesto di una disputa di vicinato, le cui origini rimangono ancora oggetto di approfondita indagine da parte delle forze dell’ordine.

I Carabinieri della Compagnia di Isili hanno immediatamente attivato il protocollo di intervento, portando all’arresto, con l’ipotesi di reato di tentato omicidio, dell’uomo di 73 anni ritenuto responsabile delle sparatorie.

Le prime ricostruzioni suggeriscono che la lite, di natura e intensità tali da sfociare in un confronto violento, era già oggetto di frizioni latenti tra i due residenti.

Il culmine di questa escalation ha visto l’utilizzo di un’arma da fuoco, precisamente un fucile caricato con pallini, innescando una sequenza di eventi tragici.

L’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118, allertata dai Carabinieri, ha permesso il trasporto d’urgenza del ferito all’ospedale, garantendo la possibilità di cure immediate.

Oltre alle indagini volte a chiarire l’esatta dinamica del fatto e a ricostruire le motivazioni alla base della violenza, i militari dell’Arma stanno conducendo un’approfondita attività di rilevamento di testimonianze e acquisizione di elementi utili a comprendere appieno le cause scatenanti del conflitto.

Si presume che questioni di natura condominiale, dispute relative all’uso di spazi comuni o problematiche legate alla convivenza in prossimità possano aver contribuito a creare un clima di crescente tensione tra i due vicini, culminando in un atto di violenza che ha sconvolto l’intera comunità.

L’evento solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti di vicinato e sulla necessità di promuovere un dialogo costruttivo per prevenire l’escalation di tensioni che possono sfociare in gesti irreparabili.