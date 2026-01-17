Settimane di Prevenzione: Salute e Benessere in Costa Smeralda

Un impegno per la salute della comunità: le Settimane di Prevenzione in Costa Smeralda si rinnovanoLa Costa Smeralda, terra di bellezza naturale e ricchezze, dimostra un impegno altrettanto significativo verso il benessere della sua comunità con la quinta edizione delle Settimane gratuite della prevenzione.

Dal 22 gennaio al 6 marzo, l’ambulatorio del Centro Medico di Porto Cervo, in via Aga Khan, diventerà un punto di riferimento essenziale per la salute dei cittadini e residenti, grazie all’iniziativa promossa da Smeralda Holding, società controllata dalla Qatar Investment Authority e custode di un patrimonio immobiliare e terrienne di inestimabile valore lungo la celebre costa.

Questo programma, che si ripete con crescente successo annuale, non è semplicemente un’iniziativa filantropica, ma una dichiarazione di responsabilità sociale d’impresa.

Rappresenta un investimento strategico nel capitale umano della Costa Smeralda, con l’obiettivo primario di promuovere una cultura della prevenzione attiva e di incentivare l’adozione di comportamenti salutari.

Si riconosce che la diagnosi precoce è la chiave per affrontare efficacemente molte patologie, spesso asintomatiche nelle loro fasi iniziali, e migliorare significativamente la qualità della vita.

Il ventaglio di specialità mediche offerte è ampio e mirato a rispondere alle esigenze specifiche della popolazione locale.

Non si tratta di una mera lista di controlli, ma di un approccio integrato che abbraccia diverse aree critiche: dalla prevenzione oncologica, con focus su neoplasie mammarie, prostatiche e cutanee – patologie che rappresentano una sfida globale in termini di incidenza e mortalità – alle malattie cardiovascolari, con particolare attenzione all’ictus e alla chirurgia vascolare.

La crescente prevalenza di disturbi neurologici come l’Alzheimer, il diabete di tipo 2 e le malattie metaboliche, sempre più legati a stili di vita sedentari e abitudini alimentari scorrette, sono affrontati con programmi di screening mirati e consulenze dietetiche personalizzate.

La prevenzione dei tumori del colon-retto e le visite ginecologiche complete completano l’offerta, garantendo una copertura sanitaria completa.

Il supporto di prelievi ematochimici, programmati in giorni specifici, arricchisce ulteriormente il valore dell’iniziativa.

I dati registrati negli anni precedenti testimoniano la crescente fiducia della comunità nei confronti di questo servizio.

Nel 2023, l’incremento delle visite rispetto all’anno record precedente ha superato il 46%, con oltre 828 prestazioni erogate, a riprova dell’impatto positivo sull’accesso alle cure preventive.

“La tutela della salute e del benessere è una responsabilità condivisa,” afferma Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo che coinvolga istituzioni, professionisti sanitari e cittadini.

L’iniziativa non è solo un gesto di generosità, ma una testimonianza di un profondo legame con il territorio e un impegno concreto a contribuire al benessere della comunità che la accoglie.

Un plauso speciale è rivolto al corpo medico specializzato, il cui know-how e la dedizione professionale sono essenziali per garantire un servizio di alta qualità, centrato sui bisogni reali delle persone.

La Settimane di Prevenzione in Costa Smeralda rappresentano un modello virtuoso di responsabilità sociale d’impresa, capace di coniugare sviluppo economico e tutela del capitale umano.