Sharper: La Scienza Illumina Sassari tra Esperimenti e Scoperta

A Sassari, il Padiglione Tavolara si è trasformato in un vibrante crocevia di curiosità e scoperta con l’inaugurazione di Sharper – La Notte Europea dei Ricercatori.

L’evento, dedicato a demistificare il mondo scientifico e a renderlo accessibile a un pubblico ampio, ha visto la partecipazione entusiasta di studenti delle scuole cittadine, i primi ad essere accolti tra i laboratori interattivi e le installazioni esperienziali.

Il taglio del nastro, celebrato dalle figure istituzionali del rettore Gavino Mariotti e del sindaco Giuseppe Mascia, ha segnato l’inizio di un’immersione stimolante nel sapere scientifico.

Lungi dall’essere una mera esposizione di dati, Sharper ha offerto un caleidoscopio di attività progettate per coinvolgere attivamente i giovani, trasformando l’apprendimento in un’avventura.

Il Dipartimento di Scienze Biomediche ha affascinato con dimostrazioni di illusioni ottiche, svelando i meccanismi neurofisiologici alla base della percezione visiva e sfidando la nostra comprensione della realtà.

Un viaggio nel cervello e nella mente, in cui la scienza si fa spettacolo e l’inganno rivela verità sorprendenti.

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali ha invece incantato con la magia delle trasformazioni chimiche, mostrando come la materia possa mutare forma e proprietà attraverso reazioni controllate, illustrando i principi fondamentali della chimica e della fisica in modo intuitivo e memorabile.

Un’area dedicata al benessere e all’interazione uomo-animale, il Pet Corner, ha offerto un’esperienza unica, permettendo ai partecipanti di interagire con cani appositamente addestrati e di comprendere l’importanza dell’educazione assistita dagli animali.

Un’occasione per esplorare i benefici terapeutici e comunicativi che la relazione con gli animali può offrire, in un contesto scientificamente validato.

La giornata inaugurale è solo l’apice di un programma più ampio che proseguirà con l’apertura al pubblico e la partecipazione di numerosi partner istituzionali e privati.

Fondazione Airc, impegnata nella ricerca sul cancro, porta la sua esperienza e il suo know-how.

L’Accademia di Belle Arti M.

Sironi contribuisce a creare un ponte tra arte e scienza.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna offre una prospettiva unica sulla salute animale e la sicurezza alimentare.

La Società Astronomica Turritana invita a guardare il cielo con occhi nuovi, svelando i misteri dell’universo.

Scuole superiori, fondazioni e il prestigioso Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) si uniscono all’evento, amplificando la portata e l’impatto di Sharper.

L’edizione 2025 si configura quindi come un’occasione irripetibile per la comunità sassarese e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo della ricerca con entusiasmo e consapevolezza.