Siccità in Sardegna: misure drastiche per il 2025

La siccità che attanaglia la Sardegna, accentuata da una scarsità pluviometrica protratta nel tempo, impone scelte drastiche nella gestione della risorsa idrica per l’annualità 2025. La situazione più critica si concentra nella Nurra, un’area storicamente vulnerabile, che lamenta una riduzione significativa delle assegnazioni idriche rispetto all’anno precedente, con un volume di 1,6 milioni di metri cubi (Mm3) a fronte dei 20 Mm3 del 2024. Un intervento straordinario prevede l’integrazione da parte del potabilizzatore di Sassari, a testimonianza della crescente pressione su un territorio sempre più assetato. Altrettanto severa la misura per il comprensorio della Valle dei Giunchi, parte integrante del sistema idrico nordoccidentale, destinato ad un irrigazione a zero, segnale di una crisi profonda e strutturale.La delibera regionale, promossa dalla Presidente Todde e in linea con le indicazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna, definisce una ripartizione complessiva che prevede poco più di 200 Mm3 per l’uso potabile, 22,6 Mm3 per il settore industriale e ben 415 Mm3 destinati all’irrigazione, evidenziando la centralità di questo settore nell’economia sarda.Per mitigare l’impatto delle carenze, la Giunta regionale ha implementato una serie di interventi mirati. Il comprensorio della Sardegna meridionale potrà contare su un vincolo di 50 Mm3 sulla diga Cantoniera, cruciale per garantire l’approvvigionamento dell’area di Cagliari tramite il mantenimento attivo delle opere di sollevamento. Parallelamente, 6 Mm3 verranno vincolati dalla diga del Cixerri e deviati verso il potabilizzatore di Punta Gennarta, mentre 1 Mm3 proveniente dal Nuraghe Arrubiu sarà destinato alla diga di Isili. Un impegno significativo, pari a 22 Mm3, è stato riservato al sistema Temo-Cuga per compensare le problematiche previste sugli acquedotti Cogninas 1 e 2, che servono Sassari e Alghero. Infine, la diga dell’Alto Flumendosa vedrà vincolati 3,7 Mm3 per soddisfare il fabbisogno potabile dell’Ogliastra, area particolarmente esposta alla siccità.La Presidente Todde sottolinea con chiarezza come la crisi idrica sia una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici, esacerbata da anni di sottovalutazione delle infrastrutture e della gestione del territorio. “Stiamo facendo tutto il possibile per affrontare questa emergenza,” afferma, riconoscendo la necessità di sacrifici temporanei, come quelli legati ai lavori del Coghinas. L’attenzione si concentra non solo sulla gestione dell’emergenza, ma anche sulla ricerca di soluzioni strutturali capaci di adattare il sistema idrico alle sfide poste dal futuro climatico.La priorità strategica è la revisione radicale della gestione della risorsa idrica, con l’obiettivo di superare le inefficienze e le disomogeneità che caratterizzano l’attuale sistema. “Ci sono criticità localizzate nei consorzi, spesso legate a problemi tecnici o gestionali che impediscono una corretta valutazione dei consumi reali,” spiega Todde, enfatizzando l’importanza di un controllo più rigoroso e trasparente. La scarsità idrica impone una nuova etica del risparmio, promuovendo un utilizzo consapevole e responsabile di ogni risorsa, “fino all’ultima goccia.” L’imperativo è agire ora, con lungimiranza e determinazione, per preservare un bene essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo sostenibile della Sardegna.