Soccorso in mare: Guardia Costiera salva veliero polacco al largo di Cagliari

Nel pomeriggio, la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha coordinato un complesso intervento di soccorso a una imbarcazione a vela polacca, di circa dieci metri, che stava affrontando una rotta verso Trapani.

La richiesta di assistenza, lanciata dall’equipaggio composto da due cittadini italiani, un uomo e una donna di trentasei anni, ha immediatamente attivato la macchina di risposta, segnalando una situazione di grave pericolo in navigazione, a circa trenta miglia al sud est di Cagliari.

La sfida per l’equipaggio non era solo la perdita d’acqua che stava rapidamente invadendo la sentina, ma anche un guasto al motore, conseguenza diretta dell’immissione di acqua salata.

Le pompe di sentina, pur operanti, si rivelavano insufficienti a contrastare l’infiltrazione, creando una spirale di degrado che minacciava la stabilità dell’imbarcazione e la sicurezza dei suoi occupanti.

La Centrale Operativa, dopo aver ricevuto il segnale di soccorso, ha immediatamente indirizzato una motovedetta di pronto intervento, tenendo conto delle complesse variabili operative: la distanza dalla costa, le condizioni meteorologiche in evoluzione, e la potenziale criticità ambientale derivante da un eventuale naufragio.

L’arrivo della motovedetta, dopo poco più di un’ora, ha rappresentato un momento cruciale.

Il comandante, assumendo il controllo della situazione, ha proceduto all’utilizzo delle potenti pompe a bordo, riuscendo a stabilizzare l’imbarcazione e a contenere l’immissione d’acqua.

Contestualmente, è stato garantito l’assistenza all’equipaggio, visibilmente provato ma incolumi.

Il trasferimento in sicurezza verso il porto turistico di Villasimius, un percorso di navigazione durato circa tre ore e mezza, ha richiesto una costante attenzione alla stabilità dell’imbarcazione e alle condizioni del mare.

Giunti a destinazione, l’imbarcazione è stata immediatamente trasferita in cantiere per le necessarie operazioni di rimessaggio e riparazione, e successivamente tirata a secco per un controllo approfondito dei danni subiti.

L’intervento della Guardia Costiera, oltre a dimostrare l’efficienza e la professionalità del personale, ha evidenziato la sua cruciale funzione di garanzia della sicurezza marittima e di protezione dell’ambiente.

La tempestività della risposta e la capacità di gestire una situazione potenzialmente disastrosa hanno evitato conseguenze ben più gravi, preservando la vita umana e prevenendo un potenziale disastro ecologico nelle acque del Golfo di Cagliari.

L’episodio sottolinea l’importanza di una manutenzione accurata delle imbarcazioni da diporto, l’adeguata preparazione dell’equipaggio e la disponibilità di sistemi di sicurezza efficienti, elementi imprescindibili per affrontare le sfide che la navigazione può presentare.