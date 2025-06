Sole e Mira: l’AI guida i pazienti nell’ospedale di Sassari

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ha implementato un’innovativa soluzione di assistenza digitale per migliorare l’esperienza dei pazienti e dei visitatori: si tratta di Sole e Mira, due assistenti virtuali interattivi basati sull’intelligenza artificiale. Questi avatar digitali, già operativi, sono strategicamente posizionati presso il Santissima Annunziata (nell’area ascensori) e all’ingresso del Palazzo Clemente, configurandosi come punti di accesso immediato all’informazione all’interno delle strutture ospedaliere.L’iniziativa si inserisce in un approccio centrato sul paziente, volto a ottimizzare i percorsi informativi e ridurre i tempi di attesa. Sole e Mira non si limitano a fornire semplici informazioni di base; essi rappresentano un vero e proprio punto di riferimento digitale, capace di rispondere a quesiti frequenti relativi a servizi, reparti, procedure di prenotazione e accesso ai servizi online, come il Fascicolo Sanitario Elettronico. La loro presenza mira a fluidificare l’esperienza di orientamento, soprattutto per coloro che si avvicinano per la prima volta all’ospedale, facilitando la comprensione delle dinamiche interne e riducendo l’ansia legata alla ricerca di informazioni.L’adozione di questa tecnologia è il risultato di un’attenta progettazione, supportata dalla struttura Affari Generali, Legali, Comunicazione e URP, che ha curato ogni aspetto, dalla definizione delle funzionalità alla garanzia della conformità normativa. L’intelligenza artificiale alla base degli assistenti permette loro di elaborare il linguaggio naturale, comprendendo le richieste degli utenti e fornendo risposte pertinenti in modo rapido e sicuro. Un elemento distintivo di questo progetto è l’attenzione al miglioramento continuo. Sole e Mira non sono entità statiche; il loro apprendimento è costante. I dati derivanti dalle interazioni con gli utenti – le domande poste, le risposte fornite – vengono analizzati per affinare le capacità degli assistenti, correggere eventuali imprecisioni e ampliare il loro database di conoscenze. Questo processo iterativo consente di personalizzare sempre più l’assistenza offerta, anticipando le esigenze degli utenti e fornendo risposte sempre più precise e mirate.È fondamentale sottolineare che l’introduzione di questi assistenti virtuali non intende sostituire il ruolo cruciale del personale umano, come gli operatori di front office e le guardianie. Al contrario, Sole e Mira si configurano come un supporto prezioso, in particolare nei momenti di maggiore afflusso, contribuendo a ottimizzare la gestione dei visitatori e alleggerire il carico di lavoro del personale, permettendo loro di dedicarsi a compiti più complessi e ad un’assistenza più personalizzata. L’obiettivo è creare un ecosistema di assistenza integrato, dove tecnologia e contatto umano si completino a vicenda per garantire un’esperienza ottimale per tutti.