Sollai, ergastolo e nuovo abuso: il caso si complica

La vicenda di Igor Sollai, l’autotrasportatore di San Sperate (Cagliari) condannato all’ergastolo per l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento di cadavere della moglie Francesca Deidda, si complica ulteriormente con una nuova sentenza che lo condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale su minore.

Un capitolo oscuro che emerge nel contesto di un’indagine già segnata dal dolore e dalla brutalità del femminicidio.

L’aggravante della violenza sessuale su minore, scoperto durante le indagini sulla scomparsa di Francesca Deidda, aggiunge una dimensione profondamente inquietante al quadro complessivo.

La scoperta, avvenuta in un momento cruciale delle investigazioni, ha messo a galla una rete di relazioni complesse e un abuso di potere che sottolinea la vulnerabilità della giovane vittima, figlia di amici di famiglia.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di abuso, sebbene la corte abbia applicato l’attenuante del fatto di lieve entità, decisione che ha suscitato reazioni contrastanti e pone interrogativi sulla valutazione della gravità del reato.

Il processo per il femminicidio, che ha visto la ricostruzione di una dinamica violenta culminata nella morte di Francesca Deidda, aveva già messo in luce la difficoltà di comprendere le motivazioni alla base di un gesto così efferato.

Il corpo della donna, ritrovato due mesi dopo la scomparsa in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, testimoniava la premeditazione e la crudeltà dell’azione.

Il tentativo iniziale di Sollai di depistare le indagini, smentendo il proprio coinvolgimento e cercando di deviare l’attenzione, è stato vanificato dalla meticolosa attività dei carabinieri, che sono riusciti a raccogliere prove inconfutabili che lo hanno portato alla confessione.

La difesa ha contestato la sussistenza delle aggravanti previste per il femminicidio, sostenendo che l’omicidio non fosse pianificato, ma frutto di una lite degenerata.

La richiesta di riduzione della pena si basa sull’assenza di premeditazione, una tesi che, tuttavia, appare in contrasto con la scoperta del corpo occultato in un borsone e con i tentativi iniziali di depistaggio.

La sentenza per violenza sessuale su minore, unitamente alla richiesta di risarcimento danni di diecimila euro per la parte civile, rappresenta un ulteriore elemento di condanna per Igor Sollai.

L’udienza di primo grado del processo d’appello per il femminicidio, fissata per il 20 marzo, segnerà una tappa cruciale per la definizione definitiva della responsabilità dell’uomo e per la ricerca di una giustizia che possa lenire il dolore della famiglia Deidda e della comunità intera.

La vicenda solleva, inoltre, importanti riflessioni sulla complessità dei rapporti familiari, sulla violenza di genere e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e di tutela delle vittime.