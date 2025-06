Sport senza Limiti: Inclusione e crescita a Cagliari.

Un’opportunità di crescita sociale e sportiva si apre a Cagliari grazie all’iniziativa “Sport senza Limiti, Inclusione senza Barriere”, un progetto ambizioso promosso dall’A.S.D. Sa.Spo. Cagliari con il supporto strategico di Intesa Sanpaolo. L’obiettivo è di raccogliere 100.000 euro attraverso una campagna di crowdfunding, a cui la banca partecipa attivamente con una significativa devoluzione per ogni prodotto acquistato online, amplificando l’impatto della generosità dei donatori.Il cuore pulsante del progetto è il Centro di Preparazione Paralimpica di Selargius, un’infrastruttura all’avanguardia ospitata all’interno di un complesso salesiano, che offre spazi dedicati: una palestra di 400 mq, una sala per il potenziamento muscolare, spogliatoi, una segreteria e aree per incontri e socializzazione. L’offerta formativa si arricchisce grazie all’utilizzo di piscine e piste di atletica comunali, creando un ambiente polivalente e accessibile.Ma l’elemento distintivo di “Sport senza Limiti” è la creazione di una scuola di avviamento allo sport per bambini e ragazzi con disabilità, un vero e proprio catalizzatore di cambiamento sociale. Il primo anno vedrà coinvolti almeno 50 allievi, dai 5 ai 14 anni, con le loro famiglie. Un aspetto cruciale è l’integrazione di coetanei senza disabilità, promuovendo un percorso di crescita condivisa, di comprensione reciproca e di abbattimento delle barriere psicologiche e sociali. Questa pratica, definita “gioco inclusivo”, mira a costruire ponti e a favorire la creazione di una comunità coesa, dove ogni individuo si senta valorizzato e parte integrante del gruppo.”Questo progetto rappresenta una ‘casa’ per tanti bambini e bambine con disabilità,” afferma Luciano Lisci, presidente della A.S.D. Sa.Spo. Cagliari, sottolineando come lo sport diventi uno strumento potente per la crescita personale, la costruzione di relazioni significative e l’inclusione sociale. Non si tratta solo di attività fisica, ma di un percorso di empowerment, di sviluppo dell’autostima e di acquisizione di competenze vitali.Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo, spiega la motivazione dietro il sostegno del progetto: “Abbiamo scelto di supportare ‘Sport senza Limiti’ perché mette al centro l’inclusione dei più giovani attraverso lo sport, riconoscendo il valore intrinseco delle differenze. Il nostro programma ‘Formula’ è dedicato a promuovere il senso di comunità e la solidarietà, e questo progetto incarna perfettamente questi valori. In Sardegna, abbiamo già investito oltre 300.000 euro in iniziative a favore di giovani, famiglie e anziani, contribuendo a una crescita sociale più equa e inclusiva.”La campagna di crowdfunding non è solo una raccolta fondi, ma un invito a partecipare a un movimento di cambiamento, a investire nel futuro dei bambini e ragazzi, a costruire una società più giusta e inclusiva, dove lo sport sia un veicolo di opportunità e di crescita per tutti.