SS195 Sulcitana: Interrotta tra Cagliari e Capoterra per maltempo

La strada statale 195 “Sulcitana” presenta criticità significative lungo il suo percorso, in particolare nel tratto che collega Cagliari a Capoterra, tra il chilometro 5,220 e il km 10,600.

L’intensificarsi delle avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo la Sardegna ha reso necessario un intervento immediato e la temporanea interruzione della circolazione in entrambe le direzioni.

Questa decisione, imposta dall’imperativo della sicurezza pubblica, si è resa urgente per prevenire potenziali rischi per gli utenti della strada.

Fin dalla serata precedente, personale specializzato di Anas aveva già avviato un monitoraggio costante della situazione, in stretta collaborazione con la Prefettura e la Protezione Civile.

Questo sistema di vigilanza continuerà ad essere attivo fino alla completa risoluzione dell’emergenza, garantendo una risposta tempestiva ad eventuali nuove criticità.

La sinergia tra queste istituzioni è cruciale per gestire efficacemente le situazioni di emergenza e assicurare la continuità e la sicurezza della viabilità.

Per consentire la prosecuzione dei viaggi, è stato predisposto un percorso alternativo.

Il traffico proveniente da Cagliari diretto verso Capoterra e oltre è deviato sulla strada statale 130, proseguendo fino allo svincolo che immette sulla strada provinciale 2.

Da qui, il percorso si snoda attraverso la strada consortile di Macchiareddu e la viabilità locale per poi ricongiungersi alla strada provinciale 91.

Si raccomanda agli automobilisti di pianificare attentamente il proprio percorso e di prevedere un tempo di percorrenza maggiore a causa delle possibili code e deviazioni.

Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitando a limitare al minimo gli spostamenti non essenziali e a privilegiare l’utilizzo dei percorsi alternativi.

Un’informazione accurata e tempestiva è fondamentale, pertanto si sollecita a consultare esclusivamente i canali ufficiali del Comune e degli enti competenti per rimanere aggiornati sull’evoluzione della situazione e sulle disposizioni in vigore.

Parallelamente, si segnalano ulteriori problematiche lungo la rete stradale sarda.

Un tratto della strada statale 195, in prossimità del chilometro 63 a Teulada, è stato temporaneamente chiuso a causa di un allagamento, per poi essere riaperto dopo i necessari interventi di sgombero.

Sulla strada statale 198, che collega Seui a Lanusei, una frana ha ostruito il traffico all’altezza del chilometro 80 a Gairo.

Queste emergenze testimoniano la vulnerabilità della rete viaria sarda di fronte a fenomeni meteorologici estremi, e sottolineano l’importanza di un piano di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Anas ha mobilitato un team di oltre 150 tecnici specializzati, pronti ad intervenire tempestivamente in tutte le aree della rete stradale sarda che necessitano di interventi urgenti.

Questo sforzo congiunto di risorse umane e mezzi tecnici mira a ripristinare la sicurezza e la continuità della viabilità nel più breve tempo possibile, minimizzando l’impatto sulla mobilità e sulle attività economiche dell’isola.

La resilienza della rete stradale e la capacità di risposta agli eventi avversi rappresentano una priorità assoluta per Anas.