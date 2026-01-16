TARI a Quartu: Innovazione e Accessibilità per Tutti i Cittadini

Innovazione e Accessibilità nel Servizio TARI: Un Approccio Cittadino al CentroIl Comune di Quartu Sant’Elena, in sinergia con il gestore InnovaQuartu S.

r.

l.

, ha implementato un radicale rinnovamento delle modalità di erogazione degli avvisi relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI), focalizzandosi sull’inclusione e la semplificazione per tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili.

Questa revisione strategica risponde all’esigenza di un servizio pubblico più moderno, efficiente e attento alle diverse esigenze della comunità.

Il fulcro di questa evoluzione è rappresentato da un ampliamento significativo dei canali di comunicazione, che vanno oltre la tradizionale spedizione cartacea, abbracciando una pluralità di opzioni digitali e un supporto personalizzato.

Nel 2026, è stato attivato un servizio dedicato a persone con disabilità e cittadini anziani (over 70), che potranno richiedere l’invio dell’avviso in formato cartaceo direttamente a domicilio, semplicemente contattando il numero verde 800 699 994, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:30.

Questo servizio, gestito da assistenti di quartiere specializzati, mira a superare le barriere tecnologiche e di mobilità che possono ostacolare l’accesso alle informazioni.

Parallelamente, si incoraggia l’utilizzo di strumenti digitali per una fruizione più rapida e comoda.

I contribuenti possono accedere alla propria area personale sul sito web del Comune (https://servizi.comune.

quartu.

ca.it/login.aspx) tramite SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è disponibile un servizio di download rapido, non richiedente autenticazione, che permette di ricevere l’avviso in formato elettronico direttamente via e-mail, compilando un semplice form (https://www.comune.

quartu.

ca.it/novita/comunicato-stampa/scarica-l-avviso-tari-2026).

I cittadini che hanno precedentemente comunicato un indirizzo e-mail o una PEC riceveranno l’avviso in formato digitale, completo di modelli di pagamento, sia per il saldo unico che per il pagamento rateale.

Per coloro che preferiscono il formato cartaceo, sono state installate quattro postazioni self-service, accessibili durante gli orari di apertura al pubblico.

Queste postazioni, localizzate in luoghi strategici come il Palazzo Municipale, l’agenzia InnovaQuartu, il Centro Socio-Educativo e il Punto Info di Flumini, consentono la stampa dell’avviso tramite scansione o digitazione del codice fiscale, offrendo la possibilità di scegliere tra bollettini per il saldo unico e quelli per il pagamento rateale.

Inoltre, per fornire un supporto personalizzato, gli sportelli del concessionario, situati in Via Eligio Porcu n. 106, sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

La prenotazione di appuntamenti è resa ancora più agevole tramite il portale ufficiale www.innovaquartu.it, promuovendo un servizio efficiente e orientato al cittadino.

Questa nuova filosofia di erogazione del servizio TARI si pone come esempio di innovazione pubblica, attenta alle esigenze di tutti i membri della comunità e volta a semplificare l’accesso a informazioni fondamentali.