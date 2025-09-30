Terralba, omicidio: arrestato per la morte di Claudio Manca

La tragica scomparsa di Claudio Manca, un quarantanoveenne di Terralba rinvenuto senza vita in un canale con la propria bicicletta, ha subito una drammatica evoluzione.

Quella che inizialmente poteva apparire come un incidente, una sfortunata caduta o un evento accidentale, si sta configurando sempre più come un deliberato atto criminale, un omicidio premeditato.

Le indagini, condotte con meticolosità dai Carabinieri del Comando provinciale di Oristano, hanno portato all’arresto di un individuo noto alla vittima, formalmente accusato di aver posto fine alla sua esistenza.

Pur nella massima riservatezza, imposta dalla delicatezza della vicenda e dalla necessità di preservare l’integrità delle indagini, le autorità militari hanno declinato ogni commento, rimandando ogni comunicazione alla Procura della Repubblica di Oristano, detentrice ufficiale di tutte le informazioni relative al caso.

L’uomo, trattenuto in caserma, è stato sottoposto a un intenso interrogatorio, un esame approfondito volto a ricostruire le ultime ore di vita di Manca e a chiarire i moventi dell’azione violenta.

La Procura, guidata da un approccio investigativo orientato alla ricostruzione minuziosa degli eventi, sta analizzando ogni dettaglio, ogni testimonianza, ogni indizio, alla ricerca della verità.

L’ipotesi principale, corroborata da elementi finora non divulgati, suggerisce una preesistente e complessa dinamica relazionale tra la vittima e l’indagato, caratterizzata da tensioni latenti e conflitti insanabili, culminati in un atto di violenza.

Si presume che l’indagato, a bordo del proprio veicolo, abbia intenzionalmente travolto la bicicletta su cui viaggiava Manca, spingendolo all’interno del canale e allontanandosi senza prestare soccorso, eludendo così ogni responsabilità.

Questo comportamento, se confermato, configurerebbe un reato gravissimo, aggravato dall’omissione di soccorso.

La perizia autoptica sul corpo di Claudio Manca, inizialmente programmata, è stata rinviata per consentire un’analisi più approfondita e la raccolta di ulteriori elementi utili alle indagini.

La Procura, infatti, ha disposto ulteriori accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire con certezza la responsabilità dell’indagato.

L’attenzione è focalizzata sulla verifica della presenza di tracce di pneumatici e altri elementi che possano confermare la ricostruzione degli eventi.

Il caso, di notevole gravità e rilevanza sociale, sta generando grande commozione e apprensione nella comunità di Terralba, in attesa di conoscere la verità e di vedere fatta giustizia.

L’inchiesta è ancora in corso e le indagini proseguono a ritmo serrato.