Tortolì, albero su auto: due feriti, emergenza Sardegna

Un evento drammatico ha scosso la tranquillità di Tortolì questa mattina, quando un albero, abbattuto da raffiche di vento particolarmente violente, si è riversato su un’autovettura in transito in via Monsignor Virgilio.

L’incidente, che ha evidenziato la potenza distruttiva del maltempo che sta colpendo la Sardegna, ha fortunatamente lasciato i due occupanti del veicolo con ferite di lieve entità, sebbene l’impatto abbia compromesso l’integrità strutturale dell’auto.

Le tempestose condizioni atmosferiche, caratterizzate da venti di forza 6-7, hanno reso immediatamente necessarie l’intervento coordinato di diverse forze dell’ordine e servizi di emergenza.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì, con rapidità e competenza, hanno utilizzato attrezzature specialistiche per estrarre le persone ferite dalle lamiere contorte, affidandole successivamente alle cure del personale del 118.

Il tempestivo soccorso ha permesso di evitare conseguenze più gravi, garantendo un trasporto sicuro dei feriti presso una struttura ospedaliera per accertamenti e terapie del caso.

L’episodio di Tortolì si inserisce in un quadro più ampio di emergenza meteorologica che sta affliggendo l’intera Sardegna.

Tra ieri sera e le prime ore del mattino, i vigili del fuoco dell’Isola hanno gestito ben 300 interventi, a testimonianza della gravità della situazione.

Le chiamate al numero di emergenza sono pervenute da ogni parte dell’Isola, segnalando alberi caduti, danni a infrastrutture, allagamenti e disagi di vario genere.

Oltre ai vigili del fuoco e al 118, sul posto sono intervenuti operatori dell’Anas, competenti per la gestione delle infrastrutture stradali, i carabinieri, la polizia locale e personale del Comune di Tortolì.

La presenza congiunta di tutte queste figure sottolinea la complessità dell’evento e la necessità di una risposta coordinata per mitigare l’impatto del maltempo sulla comunità.

La dinamica dell’incidente, che potrebbe essere legata a una combinazione di fattori quali la fragilità dell’albero, la sua esposizione ai venti e la forza dell’impatto, solleva interrogativi sulla gestione del patrimonio arboreo urbano e sulla necessità di interventi di manutenzione preventiva per prevenire eventi simili in futuro.

L’episodio evidenzia, inoltre, la vulnerabilità delle infrastrutture e delle abitazioni di fronte a fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici in atto.