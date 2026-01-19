Tragedia a Bosa: Morto Ottavio Canu, scontro tra auto

La comunità di Bosa è addolorata per la perdita di Ottavio Canu, settantottenne deceduto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto sulla SS129 Trasversale Sarda, in un tratto particolarmente delicato a breve distanza dal bivio per Orotelli.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, ha visto una Renault Clio, condotta da un uomo settantenne residente nella stessa cittadina, impattare frontalmente con una Volkswagen Golf.

A bordo della Golf, due giovani: un ventiseienne proveniente da Cagliari e una ventenne originaria di Nuoro.

L’impatto, di notevole violenza, ha gravemente compromesso le condizioni di salute di tutti i coinvolti, costringendo i vigili del fuoco di Nuoro ad intervenire per estrarli dalle deformate lamiere dei veicoli.

Le ambulanze del 118 hanno prontamente trasportato i feriti al presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro, dove sono stati immediatamente sottoposti a trattamenti per i traumi multipli e le ferite riportate.

Nonostante gli sforzi del personale medico, le condizioni preesistenti di Ottavio Canu, aggravate dall’evento traumatico, si sono rapidamente deteriorate, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione e conducendo al decesso.

La perdita di un uomo di così lunga esperienza e radicata nel tessuto sociale di Bosa rappresenta un lutto profondo per l’intera comunità.

I Carabinieri, intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato un’accurata indagine per determinare le cause che hanno portato allo scontro.

L’analisi dei rilievi, la verifica delle condizioni dei veicoli e l’eventuale acquisizione di testimonianze potranno chiarire la dinamica precisa dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità, al fine di garantire la luce sulla verità e fornire risposte alla famiglia e alla comunità.

L’episodio riapre, purtroppo, il dibattito sulla sicurezza stradale in un tratto di provinciale spesso teatro di incidenti, sollevando interrogativi sull’adeguatezza della segnaletica e sulla necessità di interventi migliorativi per ridurre il rischio di future tragedie.