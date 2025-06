Tragedia a Monserrato: Donna Investita sul Viadotto Emanuela Loi

Nel cuore della notte, sulla viadotto Emanuela Loi, arteria cruciale della SS554 a Monserrato, un tragico evento ha spezzato la quiete: una donna di 52 anni è stata investita da uno scooter, precipitando in condizioni critiche al Brotzu. L’incidente, verificatosi alle prime ore del mattino, ha immediatamente generato una corsa contro il tempo per salvare la vita della pedonede.Le indagini preliminari, condotte dai Carabinieri di Monserrato, suggeriscono una dinamica complessa. La donna, le cui ragioni per trovarsi a camminare lungo il ponte in tarda notte sono al momento oggetto di approfondimento, è stata improvvisamente raggiunta da uno scooter Honda 125, manovrato da un giovane conducente di soli 16 anni. L’impatto, di innegabile violenza, ha proiettato la pedonede sull’asfalto, infliggendole gravi lesioni.Il giovane conducente, immediatamente cosciente della gravità dell’accaduto, si è fermato a prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. L’arrivo dei Carabinieri e dell’ambulanza del 118 ha segnato l’inizio della fase di gestione dell’emergenza, con la donna prontamente trasportata all’ospedale Brotzu, dove le è stato assegnato il codice rosso, indicativo di una situazione clinica estremamente delicata.La scena, immersa nell’oscurità della notte, è stata preservata dagli investigatori, che hanno disposto il sequestro dello scooter al fine di sottoporlo ad accertamenti tecnici. L’analisi dello scooter sarà cruciale per determinare la velocità del veicolo al momento dell’impatto e per verificare la presenza di eventuali malfunzionamenti. L’accaduto solleva interrogativi significativi sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo alla pedonabilità di infrastrutture destinate al traffico veicolare. Il viadotto Emanuela Loi, pur rappresentando un importante collegamento, presenta caratteristiche che lo rendono potenzialmente pericoloso per i pedoni, specialmente nelle ore notturne. Si apre quindi una riflessione sulla necessità di implementare misure di sicurezza più adeguate, come l’installazione di barriere protettive o l’adozione di illuminazione più efficace, al fine di prevenire il ripetersi di tragedie simili. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica completa dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.