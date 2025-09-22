Tragedia a Nuoro: Una dodicenne perde la vita dopo un incidente.

La comunità di Nuoro è addolorata per la perdita di una giovane vita, strappata prematuramente a seguito di un incidente stradale avvenuto venerdì 12 settembre.

La dodicenne, ricoverata in ospedale da dieci giorni, è deceduta a causa di lesioni incompatibili con la vita, a seguito di procedure mediche che ne hanno confermato la morte cerebrale.

L’incidente, che ha coinvolto tre veicoli e causato ferite a dieci persone, aveva immediatamente scatenato una corsa contro il tempo per garantire le cure più adeguate.

La gravità delle lesioni riportate dalla giovane paziente aveva reso necessario un trasferimento urgente presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma, dopo un primo triage e stabilizzazione presso l’Ospedale San Francesco di Nuoro.

La decisione di ricorrere a specialisti di neurochirurgia pediatrica, chirurgia maxillo-facciale pediatrica e terapia intensiva pediatrica testimonia la complessità e la delicatezza del quadro clinico.

Un team multidisciplinare, composto da professionisti altamente qualificati, ha lavorato incessantemente per tentare di salvare la bambina, affrontando una situazione estremamente critica.

Nelle ore precedenti al decesso, le condizioni della dodicenne si sono progressivamente aggravate, nonostante gli sforzi terapeutici.

La morte cerebrale, accertata attraverso protocolli rigorosi e completi, ha tragicamente concluso un percorso di sofferenza che ha coinvolto non solo la giovane paziente, ma anche i suoi familiari, il personale medico e l’intera comunità locale.

Questo evento doloroso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza stradale, sull’importanza della prevenzione e sulla fragilità della vita, soprattutto quando si tratta di bambini.

Il ricordo della giovane vittima rimarrà impresso nella memoria collettiva, alimentando la speranza che simili tragedie possano essere evitate in futuro, attraverso una maggiore attenzione e un impegno costante per la tutela della vita umana.

La comunità si stringe attorno alla famiglia, offrendo sostegno e partecipazione al lutto.