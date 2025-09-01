Tragedia a Portoscuso: anziano muore in un incidente

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un uomo di 84 anni a Portoscuso, in territorio comunale di Carbonia, la mattina odierna.

L’episodio, avvenuto lungo la strada provinciale 108, in prossimità della località di Goroneddu, solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture viarie e sulla vulnerabilità degli utenti più anziani della strada.

L’uomo, al volante di un veicolo Fiat Multipla, ha improvvisamente deviato dalla sede stradale, superando il confine con la vegetazione circostante.

Le cause che hanno determinato questa perdita di controllo, ancora oggetto di indagine, potrebbero essere molteplici: un malore improvviso, un guasto tecnico al veicolo, condizioni ambientali avverse o una combinazione di questi fattori.

L’età avanzata dell’uomo, sebbene non costituisca di per sé la causa dell’incidente, può aver contribuito ad accentuare la gravità delle conseguenze, aumentando la fragilità fisica e la potenziale difficoltà di reazione in situazioni critiche.

L’allarme è stato immediatamente lanciato da altri utenti della strada, testimoni improvvisi di un evento inatteso.

La tempestività della chiamata al numero unico di emergenza 112 ha innescato una complessa operazione di soccorso, che ha visto impegnati i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118.

Nonostante i tentativi di rianimazione prolungati e meticolosi, condotti sul posto, non si è potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

I Carabinieri, con la professionalità e la competenza proprie del loro ruolo, hanno avviato un’approfondita indagine tecnica, finalizzata a ricostruire la dinamica precisa dell’incidente.

L’analisi accurata dei segni lasciati sul luogo dell’evento, unitamente all’esame del veicolo e alla possibile acquisizione di testimonianze, mira a chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Questa indagine non si limita a stabilire la responsabilità, ma si propone di identificare eventuali fattori di rischio presenti sulla strada provinciale 108 e di suggerire misure correttive per migliorare la sicurezza stradale e prevenire il ripetersi di simili eventi.

L’episodio riapre inoltre il dibattito sulla necessità di una maggiore attenzione alle esigenze dei conducenti anziani, attraverso programmi di formazione specifica e controlli periodici sulla loro idoneità alla guida, bilanciando la tutela della mobilità individuale con la sicurezza pubblica.