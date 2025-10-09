Tragedia a Su Gologone: Turista muore durante immersione.

Un tragico evento ha segnato le spettacolari sorgenti di Su Gologone, in Sardegna, dove un turista proveniente da Salò, in provincia di Brescia, ha perso la vita durante un’esplorazione subacquea in un complesso di cavità carsiche.

L’uomo, di circa sessant’anni, faceva parte di un gruppo di appassionati e si era immerso nelle acque cristalline e profonde, caratteristiche di questo ecosistema unico nel suo genere.

L’allarme è stato lanciato a fine mattinata, quando il gruppo si è accorto della scomparsa del turista.

Immediatamente attivate le procedure di soccorso, con una chiamata urgente al 118 che ha mobilitato diverse squadre di soccorritori, tra cui sommozzatori specializzati.

La profondità e la complessità del sistema di grotte sorgive, un intricato labirinto di cunicoli scavati dall’acqua nel calcare, hanno reso le operazioni di ricerca particolarmente delicate e impegnative.

Nonostante i tempestivi interventi di rianimazione, i soccorritori non sono riusciti a ripristinare i segni vitali dell’uomo.

La causa del decesso è attualmente oggetto di indagine, ma l’ipotesi più probabile, seppur da confermare con l’autopsia, è quella di un malore improvviso, forse legato a condizioni preesistenti o a fattori ambientali specifici dell’immersione.

La pressione dell’acqua, la temperatura dell’ambiente acquatico e la potenziale presenza di gas disciolti potrebbero aver contribuito all’evento.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura di Nuoro, che hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Oltre alla ricostruzione dei fatti, l’indagine mira a verificare il rispetto delle normative di sicurezza relative alle immersioni in grotte, che richiedono specifiche competenze, attrezzature adeguate e la presenza di personale qualificato.

Su Gologone rappresenta un esempio emblematico di fenomeno carsico, un processo di erosione chimica che ha modellato il territorio sardo, creando un paesaggio di straordinaria bellezza e complessità geologica.

Le sorgenti, alimentate da falde acquifere profonde, emergono improvvisamente dalla roccia, generando un flusso d’acqua costante e puro.

Questa risorsa idrica, apprezzata per le sue proprietà benefiche, è cruciale per l’ecosistema locale e per le comunità che dipendono da essa.

L’evento tragico solleva interrogativi sulla gestione della fruizione di questi siti naturali di pregio, che attraggono un numero crescente di visitatori.

La necessità di bilanciare la promozione del turismo con la tutela dell’ambiente e la sicurezza delle persone diventa ancora più urgente.

Potrebbero essere necessarie misure più stringenti per regolamentare l’accesso alle grotte sorgive, garantendo la salvaguardia di questo patrimonio naturale e prevenendo futuri incidenti.

La comunità scientifica e le autorità locali sono chiamate a collaborare per trovare soluzioni sostenibili che consentano di preservare la bellezza e la fragilità di Su Gologone per le generazioni future.