Tragedia a Tempio: giovane muore in un incidente, indagini in corso

La tragica scomparsa di Omar Masia, venticinquenne elettricista di Calangianus, ha scosso la comunità di Tempio Pausania, aprendo un’indagine complessa che va ben oltre la mera ricostruzione dell’accaduto.

La notte tra sabato e domenica, in una remota area periferica – Baldu-L’Agnata – una Bmw bianca, con a bordo cinque giovani rientranti da una festa di laurea, è precipitata da un ponticello, concludendo la vita del giovane passeggero.

La procura di Tempio, guidata nell’indagine, ha disposto perquisizioni e accertamenti per stabilire le responsabilità dirette e le eventuali responsabilità oggettive legate all’infrastruttura stradale.

L’attenzione è focalizzata sulla dinamica dell’incidente: se derivante da un errore umano, magari aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti – test tossicologici sono stati disposti per il conducente – o da un difetto strutturale della via.

La strada, un collegamento essenziale tra Tempio e le campagne circostanti, si rivela un punto critico.

Nonostante il flusso turistico, soprattutto durante la stagione estiva, attratto dalla storica dimora di Fabrizio De André, ora adibita a struttura ricettiva, la sua manutenzione appare carente.

La mancanza di adeguate barriere di protezione, sostituite da un rudimentale muretto contenitivo rinforzato da tubi metallici arrugginiti e in stato di abbandono, solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza delle infrastrutture locali.

Questi elementi, più che semplici dissuasori, rappresentano un elemento di fragilità in un contesto geografico impervio.

Il recupero del veicolo, effettuato a fatica, ha permesso il sequestro della vettura per ulteriori accertamenti tecnici.

L’autopsia sul corpo di Omar Masia, figlio di un vigile del fuoco impegnato proprio in servizio nella notte della tragedia, fornirà dettagli cruciali sulle cause del decesso e potrà contribuire a ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente.

L’evento apre una riflessione più ampia sulla gestione della sicurezza stradale in aree rurali e marginali, dove la presenza di infrastrutture obsolete e la scarsa manutenzione possono trasformare anche un tragitto apparentemente tranquillo in una potenziale trappola.

Oltre alle responsabilità individuali, emergono questioni di responsabilità collettiva, legate alla carenza di controlli e alla mancata prevenzione di rischi evidenti, che hanno privato una famiglia di un figlio e una comunità di un giovane talento.

L’indagine dovrà dunque sviscerare ogni aspetto, per garantire che una simile tragedia non si ripeta.